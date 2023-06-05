Цього тижня найбільше здорожчала капуста та м'ясо птиці: як змінилися ціни на Кременчуччині

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 191

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби проводить постійний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району. З аналізом цін за тиждень, що минає наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Найбільше цього тижня подорожчали капуста та м'ясо птиці, а подешевшали яйця, цукор та пти.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби цього тижня

найбільше подорожчали:

капуста білокачанна — на 2,00 грн за кг;

птиця (тушки курки) — на 2,25 грн за кг.

Найбільше подешевшали:

яйця – на 1,70 грн за десяток;

цукор – на 0,60 грн за кг;

цибуля ріпчаста – на 1,50 грн за кг.

Нагадаємо, що у торговельних мережах Кременчука та Лубен Держпродспоживслужба Полтавщини виявила завищені ціни на продукти. Після перевірки ціни були знижені до економічно обґрунтованого рівня шляхом зниження торговельної надбавки з 22 % до 10 %.

У разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532)606647.