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Тренер футбольного клубу «Кремінь» Валерій Куценко очолить «Гірник-Спорт»

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 216

 

Перед фахівцем поставлять завдання повернути команду у Першу лігу 

Футбольний клуб з Горішніх Плавнів «Гірник-Спорт» очолить тренер з Кременчука Валерій Куценко. 36-річний фахівець працював асистентом головного тренера «Кремінь» Романа Локтіонова. За даними з власних джерел «Телеграфа», контракт з Валерієм Куценком ще не підписаний. Перед новим головним тренером поставлять завдання за рік повернути «Гірник-Спорт» у Першу лігу. 

Нагадаємо, що за підсумками сезону 2022-2023 клуб із Горішніх Плавнів понизився у класі та вилетів до Другої ліги. Після цього клуб попрощався з тренером Сергієм Дірявкою. 

Головний тренер покинув «Гірник-Спорт», пропрацювавши лише 8 матчів
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Гірник-Спорт
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