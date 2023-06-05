Тренер футбольного клубу «Кремінь» Валерій Куценко очолить «Гірник-Спорт»

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 216

Футбольний клуб з Горішніх Плавнів «Гірник-Спорт» очолить тренер з Кременчука Валерій Куценко. 36-річний фахівець працював асистентом головного тренера «Кремінь» Романа Локтіонова. За даними з власних джерел «Телеграфа», контракт з Валерієм Куценком ще не підписаний. Перед новим головним тренером поставлять завдання за рік повернути «Гірник-Спорт» у Першу лігу.

Нагадаємо, що за підсумками сезону 2022-2023 клуб із Горішніх Плавнів понизився у класі та вилетів до Другої ліги. Після цього клуб попрощався з тренером Сергієм Дірявкою.