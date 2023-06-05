У Полтаві на 6 років засудили місцевого наркоділка

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 214

Упродовж квітня-травня 2021 року, у Полтаві 32-річний місцевий житель робив закладки на території міста. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Відомо, що чоловік розповсюджував наркотики у полімерних зіп-пакетах шляхом закладок. Під час обшуків у помешканні та у схованках чоловіка, правоохоронці вилучили наркотичний засіб канабіс і психотропну речовину PVP загальною масою понад 60 г.

Загалом чоловік скоїв 34 епізоди злочинної діяльності.

Чоловіка засудили на 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.