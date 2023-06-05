Національний Банк України не збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб

Інформація про те, що Національний банк збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає дійсності. Про це сьогодні, 5 червня, повідомили в офіційному Telegram-каналі Національного банку України.
Зазначається, що у листі НБУ (№ 25-0005/38228), який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб.
З грудня 2022 року Національний банк з метою посилення нагляду на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг — юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції.
Тож Національний банк надіслав банкам лист-нагадування № 25-0005/38228, мета якого — звернути увагу на необхідність своєчасного й коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах.
За інформацією Національного банку, аналіз такої узагальненої інформації дав змогу виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції, з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу.
Наразі Національний банк продовжує здійснення перевірок низки банків та небанківських фінансових установ, діяльність яких може містити ознаки порушення законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері платіжного законодавства.
Зазначені дії, за оцінками Міністерства фінансів України, сприяли значному збільшенню податкових надходжень до бюджету. Так, за перші п’ять місяців 2023 року було перераховано до бюджету за організацію азартних ігор 2 млрд 378 млн грн, водночас за весь 2022 рік — лише 731 млн грн (з яких 220 млн грн надійшли у грудні — тобто з моменту початку посиленого нагляду з боку НБУ), а за 2021 рік — лише 205 млн грн.
Раніше ми писали, де в Кременчуці 5 червня вигідно обмінювати долари, євро та злоті.
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