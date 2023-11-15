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Кременчук, Освіта

6 кременчуцьких ліцеїстів отримуватимуть стипендії Президента України

Сьогодні, 07:37 Переглядів: 8

 

Вони – переможці олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН

6 кременчуцьких ліцеїстів отримуватимуть стипендії Президента України. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, ці стипендії призначили переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у 2022-2023 навчальному році.

Ліцеїсти «Польоту» стали переможцями Відкритої всеукраїнської олімпіади з інформатики NetOI

Серед кременчужан стипендії матимуть:

  • Роман Волочай, учень 11 класу наукового ліцею «Політ», переможець олімпіади з інформатики, ІІ місце;
  • Назар Гуз, учень 11 класу наукового ліцею «Політ», переможець олімпіади з інформатики, ІІ місце;
  • Марія Плахотна, учениця 11 класу Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст», переможниця олімпіади з екології, ІІ місце;
  • Богдан Шеметов, учень 11 класу наукового ліцею «Політ», переможець олімпіади з хімії, ІІ місце;
  • Софія Єрмакова, учениця 10 класу Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь», переможниця конкурсу-захисту МАН секції «Кримськотатарська гуманістика», І місце;
  • Юлія Попадіна, випускниця наукового ліцею «Політ», переможниця конкурсу-захисту МАН секції «Технологічні та перспективні технології», І місце.

Раніше ми писали, що Софія Єрмакова отримала окуляри віртуальної реальності за перемогу у Всеукраїнському конкурсі «КрутеЗНО».

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Автор: Катерина Турубара
Теги: стипендії ліцеї школярі
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