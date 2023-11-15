6 кременчуцьких ліцеїстів отримуватимуть стипендії Президента України
Сьогодні, 07:37
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Вони – переможці олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН
6 кременчуцьких ліцеїстів отримуватимуть стипендії Президента України. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, ці стипендії призначили переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у 2022-2023 навчальному році.
Серед кременчужан стипендії матимуть:
- Роман Волочай, учень 11 класу наукового ліцею «Політ», переможець олімпіади з інформатики, ІІ місце;
- Назар Гуз, учень 11 класу наукового ліцею «Політ», переможець олімпіади з інформатики, ІІ місце;
- Марія Плахотна, учениця 11 класу Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст», переможниця олімпіади з екології, ІІ місце;
- Богдан Шеметов, учень 11 класу наукового ліцею «Політ», переможець олімпіади з хімії, ІІ місце;
- Софія Єрмакова, учениця 10 класу Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь», переможниця конкурсу-захисту МАН секції «Кримськотатарська гуманістика», І місце;
- Юлія Попадіна, випускниця наукового ліцею «Політ», переможниця конкурсу-захисту МАН секції «Технологічні та перспективні технології», І місце.
Раніше ми писали, що Софія Єрмакова отримала окуляри віртуальної реальності за перемогу у Всеукраїнському конкурсі «КрутеЗНО».
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