Кременчуцька ліцеїстка отримала окуляри віртуальної реальності за перемогу у конкурсі

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Софія Єрмакова підготувала подкасти про Ольгу Кобилянську та Василя Барку на Всеукраїнський конкурс «КрутеЗНО»

Учениця 10-В класу Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Софія Єрмакова стала переможницею Всеукраїнського конкурсу подкастів «КрутеЗНО» — 2023. Про це йдеться на фейсбук-сторінці ліцею.

За креативне втілення літкаста про Ольгу Кобилянську в номінації «Новатор» вона отримала спецприз — окуляри віртуальної реальності BOBO VR Z4 від Київської Малої академії наук. У номінації «Емігранти» розповідь Софії про Василя Барку посіла третє місце.

Наставником ліцеїстки була Оксана Пропастіна, учитель української мови та літератури.

Усього на розсуд журі учасники подали 193 конкурсних аудіо про життя й творчість пів сотні українських письменниць та письменників. Усі вони доступні у мобільному застосунку подкастингового сервісу про книжки LitCom, за допомогою якого можна вивчати літературу сучасно.

Нагадаємо, минулого року у цьому ж конкурсі перемогла кременчужанка Софія Самборська та отримала 10 000 гривень.