МОЗ: повідомлення про спалах гепатиту A у 5 областях України — фейки

Повідомлення про спалах гепатиту A у 5 областях України не відповідають дійсності. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я України.
Спалах захворювання зафіксовано лише на Вінниччині, а в решті областей фіксуються лише поодинокі випадки, які не мають спільного епідеміологічного зв’язку.
У період з 17 жовтня по 6 листопада на Вінниччині лабораторно підтверджено 245 випадків гепатиту А. Загалом до лікарень потрапили 182 пацієнти. Наразі 128 людей вже пройшли лікування та виписані, ще 54 пацієнти залишаються у медзакладах.
Нині на Вінниччині триває вакцинація осіб, які контактували із хворими на гепатит A, а також медиків, працівників «екстренки» та інших фахівців, які залучені до ліквідації спалаху.
«Спалахом» інфекції вважається декілька захворювань, повʼязаних між собою спільним джерелом та (або) фактором передачі інфекції. Випадки ж гепатиту A фіксуються на території України щороку в різних областях. Наприклад, за 9 місяців 2023 року зафіксували 341 випадок, а у 2022 році — 281.
Також фейком і частиною ворожої інформаці́йно-психологічної спеціальної операції (ІПСО) операцій виявилася інформація щодо запровадження карантину через спалах гепатиту A.
За словами завідувача Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань МОЗ України» Андрія Полякова, станом на 7 листопада гепатит A на Полтавщині не фіксували.
Своєю чергою директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА Віктор Лисак заявив, що система охорони здоров’я області готова до можливого спалаху.
Раніше ми писали, що у Кременчуці реєструють поодинокі випадки скарлатини.
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