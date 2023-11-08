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МОЗ: повідомлення про спалах гепатиту A у 5 областях України — фейки

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 375

 

Що таке спалах інфекційної хвороби, та чи фіксували гепатит A на Полтавщині

Повідомлення про спалах гепатиту A у 5 областях України не відповідають дійсності. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Спалах захворювання зафіксовано лише на Вінниччині, а в решті областей фіксуються лише поодинокі випадки, які не мають спільного епідеміологічного зв’язку.

— Гепатит A має сезонність та зазвичай проявляється у холодну пору року, — наголосили в МОЗ.

У період з 17 жовтня по 6 листопада на Вінниччині лабораторно підтверджено 245 випадків гепатиту А. Загалом до лікарень потрапили 182 пацієнти. Наразі 128 людей вже пройшли лікування та виписані, ще 54 пацієнти залишаються у медзакладах.

Нині на Вінниччині триває вакцинація осіб, які контактували із хворими на гепатит A, а також медиків, працівників «екстренки» та інших фахівців, які залучені до ліквідації спалаху.

— За попередніми підсумками не виявлено спільного джерела інфікування. Оскільки зараз переважає контактно-побутовий шлях передачі, впроваджено вакцинацію осіб з кола близьких до хворих контактів, медичних працівників, це дозволяє зупинити поширення та локалізувати передачу інфекції. Кількість як госпіталізованих, так і нових випадків на Вінниччині зменшується, що говорить про ефективність протиепідемічних заходів та контроль над спалахом, — зазначив заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

 

«Спалахом» інфекції вважається декілька захворювань, повʼязаних між собою спільним джерелом та (або) фактором передачі інфекції. Випадки ж гепатиту A фіксуються на території України щороку в різних областях. Наприклад, за 9 місяців 2023 року зафіксували 341 випадок, а у 2022 році — 281.

Також фейком і частиною ворожої інформаці́йно-психологічної спеціальної операції (ІПСО) операцій виявилася інформація щодо запровадження карантину через спалах гепатиту A.

 

За словами завідувача Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань МОЗ України» Андрія Полякова, станом на 7 листопада гепатит A на Полтавщині не фіксували.

Своєю чергою директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА Віктор Лисак заявив, що система охорони здоров’я області готова до можливого спалаху.

— Інфекційні стаціонари області законтрактовані та готові надавати допомогу, — наголосив він.

Раніше ми писали, що у Кременчуці реєструють поодинокі випадки скарлатини.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: zn.ua, Міністерство охорони здоров'я
Теги: гепатит А спалах фейки МОЗ Віктор Лисак Андрій Поляков Ігор Кузін
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