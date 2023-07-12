Кременчуцька ліцеїстка виграла проєкт, який передбачає навчання із вчителями з Массачусетсу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 455

Учениця 10 класу Кременчуцького ліцею № 10 «Лінгвіст» Марія Плахотна перемогла в проєкті Ukraine Leadership & Technology Academy, що передбачає навчання із вчителями з Massachusetts Institute of Technology та освітніми програмами MIT. Про це йдеться на фейсбук-сторінці ліцею. З 725 учасників відібрали 20 фіналістів.

ULTA — це унікальний безкоштовний освітній проєкт для українських тінейджерів, які навчаються у 9 та 10 класах, цікавляться технологіями, займають активну громадянську позицію, вільно спілкуються англійською мовою і прагнуть посилити свої компетенції передовим американським досвідом. Використовуючи відкриті освітні ресурси МІТ, організатори проєкту прагнуть надати талановитій українській молоді освіту світового рівня. Проєкт реалізується у партнерстві з UA-Teens.

Нагадаємо, Марія Плахотна виборола друге місце на Всеукраїнській олімпіаді з екології.