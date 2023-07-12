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Надзвичайні новини, Полтавщина

Жінці, яка вдарила дівчину та плюнула на чоловіка у парку Полтави, поліція повідомила про підозру

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 365

 

За даним фактом проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України

Кримінальне провадження по факту хуліганства дорослої жінки у Полтаві розслідується. 36-річній мешканці обласного центру, яка 20 червня 2023 року вчиняла хуліганські дії в Павленківському парку Полтави, підрозділом дізнання поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, повідомлено про підозру. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Він зазначив, що за даним фактом підрозділом дізнання відділу №1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та призначена відповідна судова експертиза.

Нагадаємо, що 20 червня у Полтаві місцева мешканка грубо порушувала громадський порядок в Павленківському парку, ображаючи людей. Під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції натрапили на відеозапис, на якому жінка словесно ображає людей у парку та поводить себе агресивно, намагаючись вдарити їх. Жінка обзивала компанію дівчат нецензурною лайкою, бо їй не сподобалося, як вони на неї подивилися, потім вдарила одну з них. Коли дівчат почав захищати чоловік, вона на нього плюнула.

У Полтаві 36-річна жінка у парку побила дівчину і плюнула на чоловіка
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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини хуліган жінка
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