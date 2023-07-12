Попри війну на Полтавщині реалізовуватимуть масштабні будівельні проєкти, зокрема у Кременчуці. Як заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, йдеться про реконструкції й капремонти закладів медицини та освіти.
Уряд нещодавно розподілив субвенцію з держбюджету в межах програми з відновлення України. На 13 проєктів у Полтавській області спрямують 643,7 млн грн.
За інформацією Дмитра Луніна, це фінансування низки реконструкцій:
Також кошти передбачені на реставрацію консультативної поліклініки ПОКЛ і капремонт Божківського НВК.
Крім того, частину субвенції отримають п’ять громад:
Оскільки проєкти масштабні, на їх реалізацію передбачено два роки. У 2024 році мають бути реалізовані.
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