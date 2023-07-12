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На Полтавщині реалізовуватимуть масштабні будівельні проєкти, зокрема у Кременчуці

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 313

 

На 13 проєктів у Полтавській області спрямують 643,7 млн грн

Попри війну на Полтавщині реалізовуватимуть масштабні будівельні проєкти, зокрема у Кременчуці. Як заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, йдеться про реконструкції й капремонти закладів медицини та освіти.

Уряд нещодавно розподілив субвенцію з держбюджету в межах програми з відновлення України. На 13 проєктів у Полтавській області спрямують 643,7 млн грн.

За інформацією Дмитра Луніна, це фінансування низки реконструкцій:

  • педіатричного відділення й терапевтичного корпусу ПОКЛ імені Скліфосовського;
  • корпусу обласного кардіоцентру;
  • будівлі під Градизький ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою;
  • корпусів Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного (на фото вище);
  • Пирятинського ліцею з впровадженням енергоефективних технологій.

Також кошти передбачені на реставрацію консультативної поліклініки ПОКЛ і капремонт Божківського НВК.

Крім того, частину субвенції отримають п’ять громад:

  • Лохвицька — на капремонт міської лікарні,
  • Терешківська — реконструкцію ліцею,
  • Коломацька — капремонт Степненського ДНЗ,
  • Лубенська — будівництво ДНЗ для дітей із проблемами опорно-рухового апарату й порушеннями мовлення,
  • Миргородська — на реконструкцію лікарні інтенсивного лікування.

Оскільки проєкти масштабні, на їх реалізацію передбачено два роки. У 2024 році мають бути реалізовані.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: будівництво субвенція реконструкція капітальний ремонт
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