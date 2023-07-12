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У річці на Полтавщині виявили чоловіка, якого розшукували три місяці

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 340

 

Призначено судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

11 липня, приблизно о 15.00, до правоохоронців міста Кобеляки звернувся громадянин, який неподалік села Жуки у Ворсклі знайшов тіло чоловіка. Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП Полтавщини 12 липня.

Поліціянти встановили, що загиблим є 62-річний мешканець селища Нові Санжари, який із 21 квітня поточного року вважався, як безвісно зниклий. Наразі призначено судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті людини.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 12 липня, близько 7.30, у Ворсклі, неподалік села Деревки Зіньківської громади, виявили тіло чоловіка.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: потопельник Ворскла
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