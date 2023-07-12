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У Кременчуці запрацюють кабінети психологічної допомоги: послуги надаватимуть безоплатно

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 127

 

Також у Горішніх Плавнях та Глобиному

У 9 населених пунктах Полтавщини, зокрема у Кременчуці, планують створити кабінети психологічної допомоги для дітей та дорослих. Скористатися ними можна буде безоплатно. Про це повідомили в пресслужбі Полтавської ОВА 12 липня.

Кабінети створили в рамках проєкту «Зупинка: Я» за участі громадської організації «Центр психологічної допомоги «Конфіденс». Старт проєкту нещодавно відбувся у Полтаві, згодом кабінети з’являться і в інших населених пунктах.

Громадяни, які потребують психологічної допомоги, отримають всебічну підтримку, зокрема консультації з психологом, за потреби – з психіатром, довготривалий супровід, роботу онлайн та наживо, роботу мобільних психологічних команд, які вже працюють у різних населених пунктах.

За словами керівниці проєкту у Полтавській та Сумській області Наталія Пилипенко, безоплатна психологічна допомога розрахована також і на батьків та опікунів дітей з особливими освітніми потребами, жінок з дітьми до 18 років, у сім’ях яких загинули годувальники, спеціалістів професії «Люди-люди», які зіткнулися з вигоранням.

У кабінетах діятимуть три мобільні бригади, які будуть оцінювати психологічний стан людини, а також допомагатимуть установам, що надають соціальні послуги та закладам освіти.

Крім Кременчука, ще у двох містах Кременчуцького району надаватимуть допомогу: у Горішніх Плавнях та Глобиному.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Milkos/Depositphotos
Теги: психологічна допомога
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