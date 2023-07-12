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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Ворсклі виявили тіло чоловіка – поліція Полтавщини встановлює обставини утоплення

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 296

 

Поліція встановила особу загиблого — це 41-річний житель селища Опішня Полтавського району

Сьогодні, 12 липня, близько 7.30, у Ворсклі, неподалік села Деревки Зіньківської громади, виявили тіло чоловіка.

Потопельника у річці знайшов місцевий житель, який повідомив про це відділення № 4 (м. Зіньків) Полтавського районного управління поліції. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Поліція встановила особу загиблого — ним виявився 41-річний житель селища Опішня Полтавського району. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини події.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: потопельник поліція Полтавщини
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