Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

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Але про потрапляння у вільний обіг препаратів з вмістом медичного канабісу не йдеться

13 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 7457 про легалізацію медичного канабісу в Україні. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. «За» проголосували 268 народних депутатів.

Законопроєкт № 7457 був поданий до Верховної Ради Кабміном ще в червні 2022 року. У пояснювальній записці йдеться, що він має створити нормативні умови для обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настоянок канабісу для їхнього використання в медичних, промислових цілях, наукової та науково-технічної діяльності, щоб розширити доступ пацієнтів до необхідного лікування.

Доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджене вченими для таких станів:

неврологічні захворювання — розсіяний склероз, епілепсія (за попередніми висновками, канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта);

захворювання травного тракту (за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкології (особливо при нудоті та блювоті) та побічних ефектів, пов’язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД; позитивний ефект спостерігається також щодо виразкового коліту і хвороби Крона, а також при запаленні та дисфункції моторики кишківника; препарати на основі канабісу використовуються для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження);

наркотична залежність та проблеми психічного характеру (ефективним є використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів (зокрема, кокаїну) та алкоголю, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни, та порушення сну);

хронічний біль невропатичного походження;

паліативна допомога (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують паліативної допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

Окрім цього, науково доведено, що фітоканабіноїди здійснюють високоефективну антимікробну дію (на стафілококи та стрептококи), а також демонструють помітний позитивний ефект при лікуванні посттравматичного синдрому, різних захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діабетичної нейропатії, анорексії та багатьох інших недугів.

У МОЗ підкреслюють, що про потрапляння у вільний обіг препаратів з вмістом медичного канабісу не йдеться. Застосування ліків буде жорстко контролюватися, як це вже відбувається з наркотичними препаратами.

Контрольований обіг медичного канабісу діє у понад 56 країнах світу, з-поміж яких Німеччина, Італія, Чехія, Польща, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США і Канада тощо.