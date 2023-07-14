Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

13 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 7457 про легалізацію медичного канабісу в Україні. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. «За» проголосували 268 народних депутатів.
Законопроєкт № 7457 був поданий до Верховної Ради Кабміном ще в червні 2022 року. У пояснювальній записці йдеться, що він має створити нормативні умови для обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настоянок канабісу для їхнього використання в медичних, промислових цілях, наукової та науково-технічної діяльності, щоб розширити доступ пацієнтів до необхідного лікування.
Доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджене вченими для таких станів:
Окрім цього, науково доведено, що фітоканабіноїди здійснюють високоефективну антимікробну дію (на стафілококи та стрептококи), а також демонструють помітний позитивний ефект при лікуванні посттравматичного синдрому, різних захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діабетичної нейропатії, анорексії та багатьох інших недугів.
У МОЗ підкреслюють, що про потрапляння у вільний обіг препаратів з вмістом медичного канабісу не йдеться. Застосування ліків буде жорстко контролюватися, як це вже відбувається з наркотичними препаратами.
Контрольований обіг медичного канабісу діє у понад 56 країнах світу, з-поміж яких Німеччина, Італія, Чехія, Польща, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США і Канада тощо.
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