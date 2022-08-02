Що чекає на жителів Кременчуцького району за сміття у лісах

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 90

Від штрафу до позбавлення волі

Попри те, що відвідування лісів наразі заборонене, щоденно у лісових масивах Кременчуччини з'являються все нові й нові купи сміття та несанкціоновані звалища.

І замість того, щоб доглядати за деревами, лісівники витрачають паливо та людино/години для того, щоб прибрати все те, що туди навезли громадяни та організації.

Про відповідальність за вищеозначені правопорушення повідомляє Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства: