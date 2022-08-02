Що чекає на жителів Кременчуцького району за сміття у лісах

Від штрафу до позбавлення волі
Попри те, що відвідування лісів наразі заборонене, щоденно у лісових масивах Кременчуччини з'являються все нові й нові купи сміття та несанкціоновані звалища.
І замість того, щоб доглядати за деревами, лісівники витрачають паливо та людино/години для того, щоб прибрати все те, що туди навезли громадяни та організації.
Про відповідальність за вищеозначені правопорушення повідомляє Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства:
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер