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Що чекає на жителів Кременчуцького району за сміття у лісах

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 90

Від штрафу до позбавлення волі

Попри те, що відвідування лісів наразі заборонене, щоденно у лісових масивах Кременчуччини з'являються все нові й нові купи сміття та несанкціоновані звалища.

І замість того, щоб доглядати за деревами, лісівники витрачають паливо та людино/години для того, щоб прибрати все те, що туди навезли громадяни та організації.

Про відповідальність за вищеозначені правопорушення повідомляє Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства:

  • згідно зі ст. 73 КУпАП «Засмічення лісів відходами», на порушників чекає адміністративна відповідальність і штраф від 425 до 850 грн;
  • разом з тим, згідно зі ст. 239 ККУ «Забруднення або псування земель», за забруднення чи псування земель на порушників накладається штраф від 17000 до 68000 грн. А якщо це спричинило загибель людей, їхнє масове захворювання або інші тяжкі наслідки, на порушників чекає обмеження чи позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: лісгосп штраф
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