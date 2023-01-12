Втратила орієнтир: на Полтавщині зникла пенсіонерка

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 0

11 січня у Миргородському районі Полтавської області зникла 84-річна переселенка. Про це повідомляє Миргородський районний відділ поліції.

Рідні жінки повідомили, що близько 17.00 вона вийшла з будинку і пішла у невідомому напрямку. Протягом години родичі намагалися самотужки її відшукати, але самостійні пошуки ускладнювали незнання місцевості, сутінки та морозна погода. Тож вони звернулися за допомогою до поліції.

За пів години поліцейські знайшли жінку неподалік домівки, у чагарниках. Як з’ясувалося, пенсіонерка вийшла на вулицю у сутінках, а коли стемніло - втратила орієнтир. Без верхнього одягу жінка півтори години шукала дорогу додому. Поліцейським вдалося швидко знайти й повернути бабусю рідним під опіку.

До розшуку пенсіонерки залучили поліцейського офіцера Великосорочинської територіальної громади та оперативних працівників миргородської поліції.