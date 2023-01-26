Кременчуцька РВА про можливість усиновлення та тимчасового влаштування дітей під час війни

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 255

Що змінилося за час повномасштабного військового вторгнення росії в питаннях усиновлення та тимчасового прихистку дітей

В Україні є можливість допомогти дітям, які втратили батьків чи потребують допомоги, надавши тимчасовий прихисток у своїй сім’ї, або ж оформивши усиновлення.

Про це на ранковому брифінгу розповіла начальник служби у справах дітей Кременчуцької районної військової адміністрації Тетяна Гірман.

Дитині, що потерпає від проблем у родині, можна допомогти, надавши тимчасовий прихисток у своїй сім’ї.

Для цього потрібно звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання, або скористатись чат-ботом «Дитина не сама», де подати онлайн-заявку на тимчасовий прихисток. Після цього спеціалісти у справах дітей роз’яснять порядок подальших дій.

Тимчасове влаштування дитини у родину – це не усиновлення. А триває воно протягом певного періоду (тимчасове). Як тільки проблеми в родині дитини вирішиться – дитина повернеться до батьків, інших родичів чи органів у справах дітей.

За словами Тетяна Гірман, на початку повномасштабного військового вторгнення росії процедура усиновлення дітей в Україні були призупинена, що було обумовлено неможливістю забезпечити дотримання законодавства та безпекою дітей.

— Коли ситуація стала більш контрольованою, можливість усиновлення в Україні відновилася. Усиновити дитину тепер можливо на території, що підконтрольна українській державі, де працюють органи влади та немає активних бойових дій. Усиновлення – це прийняття усиновлювачем у сім’ю дитини на правах дочки чи сина, яке здійснюється на підставі рішення суду. Дітей, які осиротіли у зв’язку з воєнними діями, спочатку ставлять на облік з усиновлення — тобто їх офіційно мають визнати сиротами. Водночас мають бути повністю встановлені обставини життя їхніх батьків або родичів. В умовах воєнного стану, коли люди можуть перебувати без зв’язку, в полоні або в лікарні із пораненнями, це може потребувати тривалого часу. Після з’ясування усієї інформації щодо дитини пріоритет в усиновленні надається перш за все її родичам. Усиновити можуть й ті громадяни, які не мають із дитиною кровного зв’язку. Як і до війни, усиновити можна дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, дитину, нотаріальну згоду на усиновлення якої надали батьки, і яка в обов’язковому порядку перебуває на обліку з усиновлення. При цьому потрібна згода самої дитини, якщо вона може її висловити, — пояснила начальник служби у справах дітей Кременчуцької РВА Тетяна Гірман.

Вона додала, що наприкінці травня були внесені зміни у процедуру усиновлення. Зокрема, з’явилася можливість усиновити дитину, навіть якщо її евакуювали за межі України. Це можливо зробити у консульській установі України.

— Зараз триває цифровізація процесів усиновлення. В Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» створений банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей потенційних усиновлювачів, а також опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів. Подати заявку на консультацію з усиновлення дитини можна на порталі «Дія». Наступним етапом стане можливість подати в «Дії» заяву на статус кандидата на усиновлення. А зараз подати заяву можна на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг… У перші тижні війни у соцмережах писали про можливість термінового усиновлення дітей, які втратили батьків. Однак в Міністерстві соціальної політики спростували цю інформацію та називали «свідомим шахрайством», що веде до порушення прав дітей, а в окремих випадках — до додаткової травматизації дитини та торгівлі дітьми, — заявила Тетяна Гірман.