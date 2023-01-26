Вночі росіяни знову запустили «шахеди»: їх усі збили

У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131».
Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними противник застосував 24 «шахеди».
Як повідомили у Командуванні Повітряними Силами ЗСУ, всі 24 знищені зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.
Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер