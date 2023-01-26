Оперативна інформація: що сталося у Кременчуці за минулу добу

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 25 січня, у селі Устимівка, на вулиці Шевченка, 14.30 сталася пожежа у приватному житловому будинку. Постраждалих та загиблих немає. Пожежу ліквідували о 15.35. Вогонь знищив дерев'яне перекриття на площі 15 кв.м, речі які були в будинку та пошкодив домашнє майно. Від повного знищення полум'ям будинок врятували. На місці працював 6 державний пожежно-рятувальний пост міста Глобине. Причина пожежі встановлюється.

Також, 25 січня, у Кременчуці, на вулиці Героїв України, о 20.23 сталося коротке замкнення, без послідуючого горіння. На виклик виїжджала 14 державна пожежно-рятувальна частина.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Одного чоловіка затримали за ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом у нетверезому стані), щодо нього склали адміністративний протокол.

Трьох осіб затримали за ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на одну особу склали адміністративний протокол за домашнє насильство.