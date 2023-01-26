Де на Полтавщині вимкнули електрику

В області застосували превентивні відключення
З метою запобігання порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України внаслідок можливого ракетного обстрілу, НЕК «Укренерго» застосувало превентивні відключення приєднань 110-150 кВ з центрів живлення – підстанцій 330 кВ Полтавської області.
За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», на території Полтавської області були застосовані такі відключення:
- колишній Полтавський район – повністю;
- м. Полтава – частково;
- м. Кременчук – частково;
- колишній Кременчуцький район – частково;
- колишній Миргородський район – частково;
- колишній Лубенський район – повністю;
- колишні Пирятинський, Гребінківський, Чорнухинський райони – повністю;
- колишній Хорольський район – повністю;
- колишній Зіньківський район – частково;
- колишній Диканський район – частково;
- колишній Шишацький район – частково;
- колишній Красногорівський район – частково;
- колишній Решетилівський район – повністю;
- колишній Горішньоплавнівський район – частково;
- колишній Козельщинський район – частково;
- колишній Кобеляцький район – повністю;
- колишній Новосанжарський район – частково;
- колишні Машівський, Карлівський та Чутівський райони – повністю.
Раніше ми писали, що у Полтавській області ввели в дію спеціальний графік аварійних відключень.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: Полтаваобленерго
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