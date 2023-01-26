Де на Полтавщині вимкнули електрику

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З метою запобігання порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України внаслідок можливого ракетного обстрілу, НЕК «Укренерго» застосувало превентивні відключення приєднань 110-150 кВ з центрів живлення – підстанцій 330 кВ Полтавської області.

За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», на території Полтавської області були застосовані такі відключення:

колишній Полтавський район – повністю;

м. Полтава – частково;

м. Кременчук – частково;

колишній Кременчуцький район – частково;

колишній Миргородський район – частково;

колишній Лубенський район – повністю;

колишні Пирятинський, Гребінківський, Чорнухинський райони – повністю;

колишній Хорольський район – повністю;

колишній Зіньківський район – частково;

колишній Диканський район – частково;

колишній Шишацький район – частково;

колишній Красногорівський район – частково;

колишній Решетилівський район – повністю;

колишній Горішньоплавнівський район – частково;

колишній Козельщинський район – частково;

колишній Кобеляцький район – повністю;

колишній Новосанжарський район – частково;

колишні Машівський, Карлівський та Чутівський райони – повністю.

Раніше ми писали, що у Полтавській області ввели в дію спеціальний графік аварійних відключень.