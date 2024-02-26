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«Єднаймося заради миру»: студенти технікуму Політехнічного фахового коледжу взяли участь у заході.

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«Патріотична година» відбулася 16 лютого в культурному центрі міської бібліотеки

Захід за участю студентів першого та другого курсів Політехнічного фахового коледжу Кременчуцького національного університету (КрНУ) імені Михайла Остроградського провела бібліотекарка Лідія Ніколаєва. Вона зазначила, що указом Президента України Володимира Зеленського No 53 від 14 лютого 2022 року «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства» 16 лютого було оголошено Днем єднання. Подробиці — у матеріалі газети «Хроніки тижня».

Захід із нагоди державного свята провели під девізом «Єднаймося заради миру». «Цього року українці втретє відзначають День єднання. Ідея свята в тому, щоб показати світу єдність українського народу на тлі військової загрози.

– Україна майже два роки показує всьому світу свою силу, міць і волю у боротьбі з ворогом, – наголосила Лідія Ніколаєва. – Сьогодні, як ніколи, українці повинні єднатися: бо в єдності сила, у єдності Перемога!».

Вона також вказала на відмінність змісту Дня єднання та Дня Соборності. Перше свято було оголошено з метою об’єднання українців перед загрозою російського вторгнення. День Соборності України було присвячено великій історичній події – проголошенню Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 1919 року на Софійській площі у Києві. Під час заходу студенти відповідали на запитання Лідії Ніколаєвої. Зокрема, що єднає українців? «Мова, віра, історія, звичаї, традиції, українська кухня, танці, погляди, мрії, державні символи», – перераховували учасники.

«Зовнішні й внутрішні виклики, що постали сьогодні перед нашою країною, вимагають від кожного консолідації та відповідальності. Велика війна стала критичною точкою об’єднання українців довкола спільних цінностей. Люди згуртувалися й допомагають чим можуть: підтримують вимушених переселенців, доставляють гуманітарну допомогу, плетуть сітки, виготовляють окопні свічки, готують їжу для захисників. Патріотизм сьогодні набуває особливого значення», – підсумувала Лідія Ніколаєва.

Насамкінець заходу учасники переглянули відео авторства Андрія Нестеренка до Дня Незалежності України 2022 року. Без жодного слова, через ясні та зрозумілі образи воно передає біль та силу українського народу. Враженнями від заходу поділився студент першого курсу, переселенець із Бахмуту, який з 2021 року проживає в Кременчуці, 16-річний Данило Супрович.

– Дуже сумно, на війні гинуть люди. Це не добре. Але треба захищати свою землю, гуртуватися і допомагати один одному заради Перемоги, – наголосив юнак.

Джерело: «Хроніки тижня».

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: Україна День єднання
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