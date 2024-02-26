За минулий тиждень у Кременчуці дівчаток і хлопчиків народилося порівну

Протягом минулого тижня, із 19 до 25 лютого, у Кременчуці народилося 26 малюків. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
У Кременчуцькому міському перинатальному центрі народилася 21 дитина — 10 хлопчиків та 11 дівчаток.
Ще п’ятеро малюків з’явилися на світ у пологовому відділенні лікарні «Правобережна» — 3 хлопчики та 2 дівчинки.
В одній із кременчуцьких родин за минулий тиждень народилися дві дівчинки.
Нагадаємо, за минулий тиждень у Кременчуці народилося 30 дітей.
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