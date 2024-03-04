На Кременчуччині чоловік «наловив» риби на 849 тисяч гривень

Вчора, 21:49 Переглядів: 267



2 березня, у селі Горошине Кременчуцького району під час профілактичного рейду річкою Сула 49-річний мешканець Черкащини на гумовому човні займався браконьєрством. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що чоловік за допомогою двох сіток довжиною 70 метрів виловив риби загальною вагою близько 30 кілограмів. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 849 тисяч гривень.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 3 років обмеження волі.

Також під час рейду поліціянти вилучили із водойми близько 400 метрів браконьєрських сіток з рибою. Заборонені знаряддя лову опечатали та передали для подальшого знищення, а рибу випустили у природнє середовище.

Нагадаємо, що в січні на Кременчуччині браконьєр «наловив» риби на 75 тисяч гривень.