Богдан Лазоренко
Блог: Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Частина перша
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по дому

Що і коли садити у березні — посівний календар від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 77

 

У березні для садівників та городників починається найцікавіше — потрібно встигнути все висадити, про все подбати, і нічого не забути

Сприятливі дні: 5-7, 12-13, 15-16, 18-21, 23-25, 27-29 березня.

Несприятливі дні: 8-9, 14 березня.

Нейтральні дні: 10-11, 17, 22, 26, 30-31 березня.

5-7 березня варто займатися квітами, цибулею, часником та хроном. Можна садити всі види капусти, картоплю та топінамбур, також приділити увагу можна квасолі та бобам. День сприятливий для висадки декоративних кущів.

12-13 березня варто садити помідори, огірки, перці, баклажани, кабачки, гарбузи, редьку та зелень на салати. Можна обрізати гілки в саду, підживлювати рослини добривами.

15-16 березня підійдуть для висадки цибулі, часнику та хрону, спаржі, картоплі, полуниці та суниці, квасолі та гороху, моркви та буряку. Можна займатися квітами, обробляти рослини від шкідників, садити декоративні деревця, плодово-ягідні кущі.

18-21 березня підходять для роботи з розсадою помідорів та огірків, перцю, капусти, баклажанів, кабачків, моркви, ріпи та селери. Можна оприскувати рослини, обрізати гілки, проводити обробку від шкідників. Садити ягідні та плодові дерева і кущі.

23-25 березня можна приділити на догляд за цибулею, часником і хроном. День сприятливий для висадки чи догляду за картоплею і топінамбуром, редискою, дайконом, морквою і селерою. Можна займатися квітами, кімнатними рослинами, пересаджуванням та заготівлею насіння.

27-29 березня сприятливі дні для догляду за цибулею, часником, редискою, дайконом. Приділяти увагу варто і всім видам капусти, картоплі, моркві, бурякам.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: календар городника посівний календар
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх