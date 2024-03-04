Що і коли садити у березні — посівний календар від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 77

У березні для садівників та городників починається найцікавіше — потрібно встигнути все висадити, про все подбати, і нічого не забути

Сприятливі дні: 5-7, 12-13, 15-16, 18-21, 23-25, 27-29 березня.

Несприятливі дні: 8-9, 14 березня.

Нейтральні дні: 10-11, 17, 22, 26, 30-31 березня.

5-7 березня варто займатися квітами, цибулею, часником та хроном. Можна садити всі види капусти, картоплю та топінамбур, також приділити увагу можна квасолі та бобам. День сприятливий для висадки декоративних кущів.

12-13 березня варто садити помідори, огірки, перці, баклажани, кабачки, гарбузи, редьку та зелень на салати. Можна обрізати гілки в саду, підживлювати рослини добривами.

15-16 березня підійдуть для висадки цибулі, часнику та хрону, спаржі, картоплі, полуниці та суниці, квасолі та гороху, моркви та буряку. Можна займатися квітами, обробляти рослини від шкідників, садити декоративні деревця, плодово-ягідні кущі.

18-21 березня підходять для роботи з розсадою помідорів та огірків, перцю, капусти, баклажанів, кабачків, моркви, ріпи та селери. Можна оприскувати рослини, обрізати гілки, проводити обробку від шкідників. Садити ягідні та плодові дерева і кущі.

23-25 березня можна приділити на догляд за цибулею, часником і хроном. День сприятливий для висадки чи догляду за картоплею і топінамбуром, редискою, дайконом, морквою і селерою. Можна займатися квітами, кімнатними рослинами, пересаджуванням та заготівлею насіння.

27-29 березня сприятливі дні для догляду за цибулею, часником, редискою, дайконом. Приділяти увагу варто і всім видам капусти, картоплі, моркві, бурякам.