Пішла з життя Лідія Лепейко, яка понад 30 років очолювала Терешківську сільську раду

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 546

Попрощалися з Лідією Лепейко сьогодні, 4 березня, о 14.30, у селі Копили, де жінка проживала

Пішла з життя Лідія Іванівна Лепейко, яка понад 30 років очолювала Терешківську сільську раду. Про це повідомили на сторінці Терешківської сільської ради у Фейсбуці.

Народилася Лідія Лепейко 19 серпня 1954 року в селі Олександрівка Лубенського району Полтавської області. Після закінчення Михайлівської середньої школи вступила до Лубенського сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку, який закінчила в 1973 році. Працювала економістом з оплати праці, а потім головним економістом колгоспу імені Шевченка у Полтавському районі.

З 1980 Лідія навчалася у Полтавському сільськогосподарському інституті, який закінчила без відриву від виробництва у 1985 році. У березні 1980 року жінку обрали головою виконкому Микільської сільської ради, після її реорганізації, а в лютому 1987 року — головою виконкому Терешківської сільської ради. Очолювала Лідія Лепейко Терешківську сільську раду до березня 2015 року.

27 березня 2015 року розпорядженням Президента України була призначена головою Полтавської районної державної адміністрації.

Останнім часом Лідія Лепейко перебувала на заслуженому відпочинку.

Лідія Іванівна Лепейко має низку нагород, серед яких — Орден княгині Ольги III ступеня.

— Лідія Іванівна залишиться в пам’яті кожного, кому доводилося з нею спілкуватися, надзвичайно доброю, чуйною, щирою, справедливою людиною. Щирі співчуття рідним та близьким чудової людини. Розділяємо ваш біль та сумує разом з вами. Світла пам’ять про Лідію Іванівну навіки залишиться в наших серцях, — йдеться у повідомленні.

Попрощалися з Лідією Лепейко сьогодні, 4 березня, о 14.30, у селі Копили, де жінка багато років проживала та померла.