Ferrexpo з початку війни спрямувала на гуманітарну підтримку України 946,5 млн грн

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Залізорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні, яка пройшла лістинг на Лондонській фондовій біржі, за два роки повномасштабного вторгнення РФ через свій гуманітарний фонд спрямувала на підтримку країни майже 950 млн грн. Про це в інтерв’ю GMK Center розповів гендиректор Біланівського ГЗК та лідер проєктів корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрій Химич.

Підтримка на національному рівні

Компанія Ferrexpo десятки років тісно співпрацює з громадами в Полтавській області, й водночас реалізує потужну КСВ-діяльність, спрямовану на розвиток і вирішення глобальних проблем населених пунктів, розташованих неподалік гірничодобувних підприємств. І з перших днів вторгнення Ferrexpo посилює глобальну програму подолання гуманітарної кризи в Україні Ukrainian Humanitarian Support.

Діяльність Гуманітарного фонду спрямована на підтримку 12 областей України, які найбільше постраждали за останні два роки: Харківська, Київська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Донецька, Дніпропетровська, Львівська та Полтавська.

Обсяги допомоги змінювались залежно від ситуації в регіонах та оперативно змінювались з урахуванням нагальних потреб. Наприклад, на початку роботи гуманітарного фонду підтримка охоплювала наступні напрями: забезпечення продуктами харчування, медичними препаратами, речами побуту та особистої гігієни, місцями для облаштування переселенців.

Так, Ferrexpo виділила на подолання гуманітарної кризи понад 720 тонн продуктів, 27 тисяч одиниць одягу, 25 тисяч предметів побуту, 23 тисячі одиниць засобів індивідуального захисту та майже 7 тисяч одиниць електронних приладів. Компанія облаштувала місця проживання для переселенців у громадах та виділила власні потужності під ці потреби. Як результат – тисячі людей знайшли прихисток, й волонтери з числа співробітників подбали про щоденне гаряче харчування для них.

На потреби медичної галузі було спрямовано не один мільйон гривень, передано 745 тисяч одиниць медичних препаратів, 40 позицій обладнання, 8 автомобілів швидкої допомоги, з яких один реанімобіль для дитячої лікарні міста Чернігова. Окрім того, медико-санітарна частина Полтавського ГЗК надає медичну допомогу не лише співробітникам підприємств компанії, а й захисникам та демобілізованим, жителям місцевих громад і внутрішньо переміщеним особам.

Після початку звільнень ЗСУ населених пунктів, що були в окупації, Ferrexpo почала закуповати та передавати спеціалізовану техніку для відновлення постраждалих регіонів. Для Макарова, Тростянця, Охтирки, Сум, Чернігова передано 47 одиниць спеціалізованої техніки: екскаваторів, навантажувачів, ремонтних автомобілів, автобусів тощо.

Ferrexpo оперативно реагувала на чергові кризи та виклики в громадах та сприяла їх вирішенню. Так, після пошкодження водоводу в Миколаєві компанія однією з перших спрямувала будівельні матеріали, медикаменти, зайнялась бурінням свердловин та передала 150 великих ємностей для питної води. Це дозволило швидко організувати пункти набору питної води для населення. Загалом, на цю допомогу було спрямовано близько мільйона гривень.

Такою ж оперативною була реакція на запит від Херсонщини про допомогу у відновленні будинків та інфраструктури, що були пошкоджені внаслідок підриву дамби на Каховському водосховищі, окупації частини Херсонської області та постійних обстрілів цивільної інфраструктури. Ferrexpo долучила підрядну організацію для виконання робіт, виділивши на ці потреби 6 мільйонів гривень.

Варто відзначити, що окрім діяльності через власний гуманітарний фонд Ferrexpo долучалась до партнерства з іншими організаціями задля реалізації спільної мети. Так, для проєкту реабілітації жінок та дітей «Незламна мама» передано 2 мільйони гривень, майже 300 тисяч спрямовано на евакуацію тварин з Екопарку Фельдмана, 1,4 мільйона – на протезування ветерана в сучасному центрі протезування SuperHumans, 200 тисяч гривень передано для потреб ветеранів і ветеранок через програму «Протези для незламних».

Підтримка місцевих громад

Незважаючи на воєнний стан, компанія Ferrexpo не зупинила КСВ-діяльність у громадах-партнерах. Допомога навпаки збільшилась через нагальні потреби, викликані війною. Компанія долучилась до облаштування місць для проживання внутрішньо переміщених осіб на територіях громад, допомагає з постачанням продуктів, медикаментів, засобів гігієни.

Після атак енергосистеми фокус допомоги змістився на забезпечення альтернативними джерелами живлення. Так, для безперервності роботи амбулаторій, каналізаційно-насосних станцій, будинку захищеної старості, гуртожитку, освітніх закладів компанією було закуплено 26 генераторів, потужністю від 50 до 100 кВ.

Відсутність укриття в Новогалещинському ліцеї позбавила дітей 20 населених пунктів громади можливості отримувати знання. Півтора року діти не могли повноцінно навчатись, бо онлайн навчанню перешкоджали блекаути та відсутність звʼязку. Компанія Ferrexpo долучилась до вирішення проблеми, відремонтувала й облаштувала укриття відповідно до всіх вимог діючого законодавства. Це дозволило запустити повноцінний навчальний процес з 1 вересня 2023 року.

Підтримка захисників і захисниць

Компанія Ferrexpo продовжує дбати про дотримання рівня безпеки в громадах. Це стосується як населення, спеціалізованих підрозділів оборони та медиків.

Для підрозділів оборони передали три автомобілі швидкої допомоги підвищеної прохідності з броньованою капсулою вартістю близько $300 тисяч. Окрім нових автомобілів три гірничо-збагачувальні комбінати компанії передали 137 автомобілів зі своїх балансів на потреби мобілізованих загальною вартістю заміни $6,8 млн.

Підрозділи ДСНС Полтавської області отримали новий розміновувач вартістю понад 18 мільйонів гривень. А для безпеки медиків та рятувальників компанія закупила 1 000 одиниць касок та бронежилетів.

Окрім того, в компанії діє потужна підтримка власних мобілізованих співробітників. Загалом, майже 800 співробітників компанії були мобілізовані до лав Збройних сил України. Компанія забезпечує їх формою, взуттям, касками та бронежилетами, аптечками, термобілизною, наборами з речей побуту та індивідуальної гігієни тощо.

Підтримка ветеранів

Ще 2014 компанія Ferrexpo представила власну програму підтримки ветеранів. У квітні 2023 року дію програми було розширено, на це виділили 39 мільйонів гривень.

Крім фізичної й психологічної реабілітації вона передбачає соціальну адаптацію, санаторно-курортне оздоровлення, а також соціальний супровід і допомогу в оформленні всіх необхідних документів. На підприємствах компанії Ferrexpo переглядають умови праці для демобілізованих: якщо за станом здоров’я вони не можуть повернутися на свої попередні робочі місця, тут вживають заходів, щоб знешкодити чинники, за яких вони не можуть виконувати роботу, або пропонують робочі місця в інших структурних підрозділах. За потреби ветерани можуть пройти кількамісячні курси перенавчання, щоб у максимально короткий термін опанувати нові вміння й навички.