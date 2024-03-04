В уряді хочуть змінити підходи до бронювання — на це впливатиме зарплата та сплата податків

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Станом на березень 2024 року бронь від мобілізації мають близько 700 тисяч військовозобов’язаних

Кабінет міністрів наразі опрацьовує зміни підходів до бронювання. Бізнес, який працює «по-білому», отримає більше можливостей забронювати працівників від призову по мобілізації. Критеріями для бронювання хочуть зробити середню зарплату та рівень сплати податків.

Про це сьогодні, 4 березня, на пресконференції повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає liga.net.

— Середня зарплата, рівень сплати податків як людиною, так і компанією, вплив підприємства чи галузі на економіку — це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо, — зазначив він.

За словами прем’єр-міністра, станом на березень 2024 року бронь від мобілізації мають близько 700 тисяч людей.

— Ми хочемо зробити цей підхід більш справедливим, — сказав Денис Шмигаль.

Він пояснив, що критичні для економіки підприємства збережуть пріоритет у бронюванні, але додаткові можливості отримають підприємства, які наповнюють державний бюджет.

— Наприклад, (мають) податкове навантаження вище середнього по галузі. Такого офіційного показника немає, але Податкова його надає, — зазначив Шмигаль.

Він пояснив, що зміни у бронюванні потрібні, тому що держава покладається виключно на власні надходження для утримання армії.

— Восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає, ризикує своїм життям на фронті. Якщо співвідношення менше, тоді ефективність втрачається. Це значить, що ми не будемо мати спроможності забезпечити наші сили безпеки й оборони, — сказав прем'єр.

Зазначимо, що бронювання військовозобов’язаних — це надання тимчасової відстрочки (зазвичай на 6 місяців — ред.) від мобілізації ключовим працівникам, які критично важливі для стабільної роботи підприємства, установи чи організації. Порядок бронювання прописаний у постанові Кабміну № 76 від 27 січня 2023 року.

Згідно із документом, забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників можуть підприємства, установи й організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв.