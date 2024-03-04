В уряді хочуть змінити підходи до бронювання — на це впливатиме зарплата та сплата податків

Кабінет міністрів наразі опрацьовує зміни підходів до бронювання. Бізнес, який працює «по-білому», отримає більше можливостей забронювати працівників від призову по мобілізації. Критеріями для бронювання хочуть зробити середню зарплату та рівень сплати податків.
Про це сьогодні, 4 березня, на пресконференції повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає liga.net.
За словами прем’єр-міністра, станом на березень 2024 року бронь від мобілізації мають близько 700 тисяч людей.
Він пояснив, що критичні для економіки підприємства збережуть пріоритет у бронюванні, але додаткові можливості отримають підприємства, які наповнюють державний бюджет.
Він пояснив, що зміни у бронюванні потрібні, тому що держава покладається виключно на власні надходження для утримання армії.
Зазначимо, що бронювання військовозобов’язаних — це надання тимчасової відстрочки (зазвичай на 6 місяців — ред.) від мобілізації ключовим працівникам, які критично важливі для стабільної роботи підприємства, установи чи організації. Порядок бронювання прописаний у постанові Кабміну № 76 від 27 січня 2023 року.
Згідно із документом, забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників можуть підприємства, установи й організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв.
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