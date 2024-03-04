У День письменника на Кременчуччині обрали «Книгу року»

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 149

Щороку 3 березня весь світ відзначає Міжнародний день письменника. В цей день у Кременчуцькій міській художній галереї пройшов святковий захід, на який зібралися автори й поціновувачі літератури

В рамках заходу був презентований альманах «Мости справедливості», передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа». Це збірник віршів і прози поетів і прозаїків двох міст-побратимів — польського Бидгоща й українського Кременчука.

До альманаху ввійшли твори кременчужан: Володимира Шевченка, Тетяни Булат, Валерія Голуба, Бориса Кулика, Наталії Маєвської та інших. Усі вони отримали авторські примірники Альманаху.

Крім того, під час урочистостей провели нагородження лавреатів першого конкурсу «Кременчуччина. Книга року». Цього разу ними стали: Володимир Шевченко, Тетяна Булат, Мирослава Українська, Григорій Поліщук. Вони отримали Дипломи лавреатів конкурсу й пам’ятні подарунки.