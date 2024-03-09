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«Кохайтеся чорноброві, та не з москалями»: що кременчужани знають про автора цих рядків Тараса Шевченка

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 224

 

До дня народження українського письменника, поета, живописця та громадського діяча «Кременчуцький Телеграф» вирішив запитати у містян, які факти біографії Шевченка їм відомі та чи пам’ятають вони його вірші.

Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року, у селі Моринці, на Черкащині. Історики називають письменника людиною, яка зробила себе сама, всупереч обставинам. Що відомо напевно, так це те, що Шевченко любив Україну, оспівуючи її у своїх віршах, та вважав москалів зрадниками й загарбниками. Нині роботи Тараса Шевченка вважають пророчими.

«Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами» — писав Шевченко.

Також, поет того часу, коли за любов до України відсилали у заслання, не нехтував можливістю зізнаватися у найніжніших почуттях до своєї Батьківщини.

«Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога,
За неї душу погублю» — писав письменник.

Напередодні Дня народження Шевченка, «Кременчуцький Телеграф» вирішив поцікавитися у містян, які факти біографії Шевченка їм відомі, та чи пам’ятають вірші Тараса Шевченка.

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Автор: Роксолана Жукова Відео: Кирило Воронцов
Теги: Кременчук культура вірші Тарас Шевченко
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