«Кохайтеся чорноброві, та не з москалями»: що кременчужани знають про автора цих рядків Тараса Шевченка

До дня народження українського письменника, поета, живописця та громадського діяча «Кременчуцький Телеграф» вирішив запитати у містян, які факти біографії Шевченка їм відомі та чи пам’ятають вони його вірші.
Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року, у селі Моринці, на Черкащині. Історики називають письменника людиною, яка зробила себе сама, всупереч обставинам. Що відомо напевно, так це те, що Шевченко любив Україну, оспівуючи її у своїх віршах, та вважав москалів зрадниками й загарбниками. Нині роботи Тараса Шевченка вважають пророчими.
«Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами» — писав Шевченко.
Також, поет того часу, коли за любов до України відсилали у заслання, не нехтував можливістю зізнаватися у найніжніших почуттях до своєї Батьківщини.
«Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога,
За неї душу погублю» — писав письменник.
Напередодні Дня народження Шевченка, «Кременчуцький Телеграф» вирішив поцікавитися у містян, які факти біографії Шевченка їм відомі, та чи пам’ятають вірші Тараса Шевченка.
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