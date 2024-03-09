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Кременчук, Здоров'я, Гроші

На реконструкцію приміщень у лікарні «Кременчуцька» потрібно майже 10 млн грн

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 130

 

Гроші підуть на роботи зі створення інсультного центру та кардіохірургічної служби

На реконструкцію приміщень у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» потрібно майже 10 млн грн. Саме такі зміни планують внести у комплексну програму розвитку закладу на 2024 рік на наступній сесії Кременчуцької міської ради.

1. Щоб створити у лікарні інсультний центр з нейрохірургічними ліжками, необхідно розширити приміщення шляхом надбудови другого поверху без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані нейрохірургічного відділення. Вартість робіт у 2024 році складає 9,5 млн грн.

2. У закладі завершується реконструкція приміщень для створення кардіохірургічної служби. Для завершення будівельних робіт потрібно відкоригувати проєктно-кошторисну документацію. Вартість робіт складає 179 432 грн.

Нагадаємо, про плани створити інсультний центр, який працюватиме цілодобово у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», стало відомо у травні 2023 року.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: лікарня Кременчуцька ремонт реконструкція інсульт
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