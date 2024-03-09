На Полтавщині судитимуть 27-річного чоловіка за зберігання наркотиків – поліція

Чоловікові загрожує штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень, виправні роботи на строк до 2 років, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років
На Полтавщині судитимуть 27-річного чоловіка за зберігання наркотиків. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що наркотики у мешканця Миргорода виявили дільничні офіцери поліції під час патрулювання в центрі міста. Речові докази вилучили на місці.
Наразі обвинувальний акт спрямували до Миргородського міськрайонного суду.
Чоловікові загрожує штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень, виправні роботи на строк до 2 років, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років.
Нагадаємо, що 7 березня, у мешканця Полтавського району поліціянти знайшли 60 наркозакладок.
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