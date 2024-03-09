На Полтавщині судитимуть 27-річного чоловіка за зберігання наркотиків – поліція

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 1

Чоловікові загрожує штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень, виправні роботи на строк до 2 років, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років

На Полтавщині судитимуть 27-річного чоловіка за зберігання наркотиків. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що наркотики у мешканця Миргорода виявили дільничні офіцери поліції під час патрулювання в центрі міста. Речові докази вилучили на місці.

Наразі обвинувальний акт спрямували до Миргородського міськрайонного суду.

Чоловікові загрожує штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень, виправні роботи на строк до 2 років, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, що 7 березня, у мешканця Полтавського району поліціянти знайшли 60 наркозакладок.