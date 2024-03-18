У Кременчуці затримали чоловіка із забороненими речовинами

Сьогодні, 11:51 Переглядів: 1

Деталей із місця події поки немає

18 березня близько 11.20 на бульварі Українського Відродження у Кременчуці патрульні виявили чоловіка із забороненими речовинами. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці.

Це журналістам підтвердила і пресофіцерка патрульної поліції Кременчука Вікторія Брага. Деталей вона не розповіла, проте додала що за фактом події, можливо, буде порушене кримінальне провадження.

Нагадаємо, нещодавно у мешканця Полтавського району поліціянти знайшли 60 наркозакладок.



