У Кременчуці затримали чоловіка із забороненими речовинами

18 березня близько 11.20 на бульварі Українського Відродження у Кременчуці патрульні виявили чоловіка із забороненими речовинами. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці.
Це журналістам підтвердила і пресофіцерка патрульної поліції Кременчука Вікторія Брага. Деталей вона не розповіла, проте додала що за фактом події, можливо, буде порушене кримінальне провадження.
Нагадаємо, нещодавно у мешканця Полтавського району поліціянти знайшли 60 наркозакладок.
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