У наступні дні кременчужан чекає погіршення самопочуття: Землю накриє магнітна буря

Найближчими днями Землю накриє потужна магнітна буря. Про це повідомляють на порталі Meteoagent.
20 та 21 березня К-індекс (показник, який характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі) сягне значення 5.
У ці дні люди можуть відчувати погіршення самопочуття — головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.
Фахівці радять метеозалежним потурбуватися про своє здоров’я — частіше бувати на свіжому повітрі, уникати стресу, перевтом та підвищених розумових і фізичних навантажень.
Нагадаємо, наприкінці лютого метеороголи зафіксували найпотужнішу за останні 7 років магнітну бурю — тоді на Сонці сталися два сильні спалахи.
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