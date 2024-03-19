У наступні дні кременчужан чекає погіршення самопочуття: Землю накриє магнітна буря

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 444 Коментарів: 1

На людей може чекати безсоння та головний біль

Найближчими днями Землю накриє потужна магнітна буря. Про це повідомляють на порталі Meteoagent.

20 та 21 березня К-індекс (показник, який характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі) сягне значення 5.

У ці дні люди можуть відчувати погіршення самопочуття — головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

Фахівці радять метеозалежним потурбуватися про своє здоров’я — частіше бувати на свіжому повітрі, уникати стресу, перевтом та підвищених розумових і фізичних навантажень.

Нагадаємо, наприкінці лютого метеороголи зафіксували найпотужнішу за останні 7 років магнітну бурю — тоді на Сонці сталися два сильні спалахи.