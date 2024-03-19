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У наступні дні кременчужан чекає погіршення самопочуття: Землю накриє магнітна буря

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 444 Коментарів: 1

 

На людей може чекати безсоння та головний біль

Найближчими днями Землю накриє потужна магнітна буря. Про це повідомляють на порталі Meteoagent.

20 та 21 березня К-індекс (показник, який характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі) сягне значення 5.

 

У ці дні люди можуть відчувати погіршення самопочуття — головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

Фахівці радять метеозалежним потурбуватися про своє здоров’я — частіше бувати на свіжому повітрі, уникати стресу, перевтом та підвищених розумових і фізичних навантажень.

Нагадаємо, наприкінці лютого метеороголи зафіксували найпотужнішу за останні 7 років магнітну бурю — тоді на Сонці сталися два сильні спалахи.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: магнітні бурі здоров'я
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 15:36

14, 15 та 16 березня були сильніші бурі 7, 6, 6 та ніхто не попереджав.


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