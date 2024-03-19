«Усе життя присвятив медицині». У Кременчуці попрощалися з лікарем Феодосієм Провізіоном

19 березня у Кременчуці попрощалися з лікарем та почесним громадянином міста Феодосієм Провізіоном. Він був відомий, як багаторічний очільник Кременчуцької дитячої лікарні та педіатр, який дав старт розвитку цієї медичної галузі в місті.
Феодосій Провізіон був великою людиною для міста, говорить ексголовний санітарний лікар Кременчука Віктор Акімов.
За словами лікарки Ірини Федько, окрім медицини, Провізіон також брав активну участь у політичному житті міста — був депутатом міської ради 13 разів.
Жінка додає, що вже на пенсії педіатр писав свої книжки — «писав спомини свої, писав профілактичну медицину, дитячу медицину». Надруковано вже 5 книг.
Історик та краєзнавець Євген Бергер каже, що «шлях Феодосія Провізіона був тернистим».
Директор Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни Микола Литвиненко каже, що Феодосію Провізіону вдалося з гуртожитка зробити лікувальний заклад, «дитячу лікарню, великою, куди ходили діточки, ціле покоління».
Народився Феодосій Харитонович Провізіон 24 січня 1928 року у селі Оболонь Оболонського району Полтавської області. У 1940 році разом з родиною переїхав до села Сидорівка Зав’яловського району Алтайського краю. У Сидорівці він працював у тракторній бригаді обліковцем-заправником.
У 1948 році Провізіона призвали на військову службу в армію, має фах фотообладнання літаків.
Навчався у Харківському державному медичному інституті на педіатричному факультеті. У 1964 році після закінчення інституту Провізіон отримав призначення до Кременчука. З 1 серпня 1964 року розпочав працювати дільничним лікарем-педіатром. Невдовзі, 16 жовтня 1965 року, Феодосій Провізіон обійняв посаду головного лікаря Кременчуцької міської дитячої лікарні, яка знаходилася на той час на вулиці 1905 року.
31 грудня 1966 року дитяча лікарня «переселилася» у нове приміщення на вулиці Ігоря Сердюка у гуртожиток за наполяганням Феодосія Провізіона. Вже у 1971 році стартувало будівництво нової дитячої лікарні, які тривали до 1975 року. Це був третій в Україні подібний комплекс.
У дитячій лікарні під керівництвом Феодосія Провізіона щорічно впроваджувалися до 15 нових досягнень медицини. Деяких методів лікування не було ще в жодному медичному закладі.
Феодосій Харитонович нагороджений орденом «Знак пошани» (1986 рік), медалями «Ветеран праці» (1988 рік), «За звитяжну працю» (1970 рік). З 1975 року мав вищу атестаційну категорію з організації охорони здоров’я. У 1995 році чоловіку надали звання «Заслужений лікар України», а 30 грудня 1997 року рішенням XXVII сесії Кременчуцької міськради — звання «Почесний громадянин Кременчука».
Кременчуцьку міську дитячу лікарню він очолював до 2003 року.
Феодосія Провізіона 34 роки поспіль, з 1967 року, обирали депутатом Кременчуцької міської ради. Протягом цього періоду він очолював постійні депутатські комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я.
Більш детально про життя лікаря Провізіона читайте у матеріалі ТЪ за цим посиланням.
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