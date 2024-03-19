На Полтавщині патрульні зупинили водія за перевищення швидкості майже у 5 разів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 430 Коментарів: 1

Нещодавно на Полтавщині патрульна поліція зупинила водія автомобіля BMW за перевищення швидкості майже у 5 разів. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.

Зупинили водія правоохоронці на дорозі Київ–Харків–Довжанський у селі Циганське — він їхав зі швидкістю 224 км/год при дозволених у межах населеного пункту обмеженнях у 50 км/год.

На порушника патрульні склали відповідну постанову за перевищення швидкості.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні зупинили порушника правил дорожнього руху без водійського посвідчення.