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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині патрульні зупинили водія за перевищення швидкості майже у 5 разів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 430 Коментарів: 1

 

Патрульні склали на порушника відповідну постанову

Нещодавно на Полтавщині патрульна поліція зупинила водія автомобіля BMW за перевищення швидкості майже у 5 разів. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.

Зупинили водія правоохоронці на дорозі Київ–Харків–Довжанський у селі Циганське — він їхав зі швидкістю 224 км/год при дозволених у межах населеного пункту обмеженнях у 50 км/год.

 

На порушника патрульні склали відповідну постанову за перевищення швидкості.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні зупинили порушника правил дорожнього руху без водійського посвідчення.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Полтавської області
Теги: перевищення швидкості патрульна поліція
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 15:30

Так, а у нас же народєц такий. Хапонув моцне авто, або спортивний байк, очі налились як у бика перед коровою і гайда вижимати з неї чи нього все шо є. Байдуже, що байками по нічних містських вулицях не їздять, байдуже шо на моцному авто їде по населеному пункту. Він же себе крутяком бачить. Йому нас**ти на людей, що діти вночі лякаються від виття байків та т.і. Нажаль це так...


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