Рівень води у Дніпрі піднімається, але ситуація поки що контрольована — надзвичайники

У межах Кременчуцького району рівень води у Дніпрі поступово піднімається, проте знаходиться у межах норми. Про це під час брифінгу розповів начальник Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій Олексій Стеценко.
За його словами, у весняний період це питання завжди перебуває на контролі у надзвичайників спільно із військовою адміністрацією.
Також Олексій Стеценко згадав минулий рік, коли багато мешканців скаржилися, що не було оповіщення стосовно підтоплення, і вони опинися у пастці.
Надзвичайник говорить, люди так само візуально бачать, чи піднімається рівень води поблизу їхніх осель, чи загрожує їм підтоплення. Але оповіщення серед населення проводять у будь-якому випадку.
Олексій Стеценко каже, вони повністю контролюють будь-який рівень підняття води.
Нагадаємо, минулого року рівень води у Дніпрі у межах Кременчуцького району почав підніматися у квітні. Внаслідок підтоплення у деяких районах Кременчука спливло сміття. Минулорічну повінь екологи називали найбільшою за останні 50 років — вода у Дніпрі піднялася на 60-80 м над рівнем моря.
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