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Рівень води у Дніпрі піднімається, але ситуація поки що контрольована — надзвичайники

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 111

 

Рятувальники кажуть, завжди інформують людей про це та надають необхідну допомогу  

У межах Кременчуцького району рівень води у Дніпрі поступово піднімається, проте знаходиться у межах норми. Про це під час брифінгу розповів начальник Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій Олексій Стеценко.

За його словами, у весняний період це питання завжди перебуває на контролі у надзвичайників спільно із військовою адміністрацією.

Також Олексій Стеценко згадав минулий рік, коли багато мешканців скаржилися, що не було оповіщення стосовно підтоплення, і вони опинися у пастці.

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Надзвичайник говорить, люди так само візуально бачать, чи піднімається рівень води поблизу їхніх осель, чи загрожує їм підтоплення. Але оповіщення серед населення проводять у будь-якому випадку.

— Дніпро — це каскадна річка, і є норми верхнього і нижнього б'єфу — вони поки що допустимі, некритичні. Тобто за ці показники річка не виходить. Але у нас є такі кооперативи, які знаходяться у зоні особливого підтоплення. Тоді ми людям допомагаємо та вчасно інформуємо, — додає надзвичайник.

Олексій Стеценко каже, вони повністю контролюють будь-який рівень підняття води.

Нагадаємо, минулого року рівень води у Дніпрі у межах Кременчуцького району почав підніматися у квітні. Внаслідок підтоплення у деяких районах Кременчука спливло сміття. Минулорічну повінь екологи називали найбільшою за останні 50 років — вода у Дніпрі піднялася на 60-80 м над рівнем моря.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Дніпро рівень води підтоплення ДСНС рятувальники
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