Розмітка за 10 мільйонів гривень: «Прозорість і підзвітність» звернула увагу на чергову закупівлю у Полтавській громаді

У фокус уваги фахівців робочої групи «Прозорість і підзвітність» потрапила чергова закупівля Полтавської громади. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Цього разу це стосується послуг із поточного ремонту вулично-дорожньої мережі Полтавської громади з нанесенням дорожньої розмітки. Її вартість — 10,2 млн грн. На тендер зайшов лише один учасник.
Також за його словами, робоча група «Прозорість і підзвітність» приділить більше уваги цій закупівлі. Аудитори й податківці детально її перевірять, а поліція проаналізує переможця тендеру.
Розгляд продовжать на наступному засіданні.
Нагадаємо, що Робоча група «Прозорість і підзвітність» розглядає закупівлі Кременчуцького тролейбусного управління.
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