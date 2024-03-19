Розмітка за 10 мільйонів гривень: «Прозорість і підзвітність» звернула увагу на чергову закупівлю у Полтавській громаді

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 377

На тендер зайшов лише один учасник

У фокус уваги фахівців робочої групи «Прозорість і підзвітність» потрапила чергова закупівля Полтавської громади. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Цього разу це стосується послуг із поточного ремонту вулично-дорожньої мережі Полтавської громади з нанесенням дорожньої розмітки. Її вартість — 10,2 млн грн. На тендер зайшов лише один учасник.

— Винесли це питання на розгляд групи у зв’язку з суспільним резонансом і публікаціями у медіа. У матеріалах журналісти звертали увагу на можливі ризики завищення вартості на розхідні матеріали, — зазначив Філіп Пронін.

Також за його словами, робоча група «Прозорість і підзвітність» приділить більше уваги цій закупівлі. Аудитори й податківці детально її перевірять, а поліція проаналізує переможця тендеру.

Розгляд продовжать на наступному засіданні.

Нагадаємо, що Робоча група «Прозорість і підзвітність» розглядає закупівлі Кременчуцького тролейбусного управління.