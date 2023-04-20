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Топ новина, Кременчук

Повінь у Кременчуці: що насправді сталося та коли це скінчиться

Вчора, 20:00 Переглядів: 3 745

Настання повені «спровокувало» по суті три фактори: великі опади на півночі, цілеспрямовані дії Укргідроенерго та незаконна забудова берегів Дніпра. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з експертом у галузі екології про причини небаченого нами підйому води, наслідки цих підтоплень, прогнози щодо закінчення повені та — конспірологію. Спойлер — все буде добре)

Такої повені, як у квітні 2023 року, Кременчук не бачив близько 50 років. За офіційними даними станом на 20 квітня вода в Дніпрі піднялася на 60-80 метрів, у прилеглих населених пунктах підтопленими залишаються понад 400 присадибних ділянок. 

Одні кременчужани милуються великою водою, інші — нарікають на збитки, а дехто навіть озвучує конспірологічні теорії — мовляв, нас топлять білоруси або ж наші спецслужби планують затопити Енергодар. Утім, місцеві чиновники заспокоюють: нічого надзвичайного, усе під контролем.

Про те, що відбувається насправді, ми запитали у Максима Сороки, еколога та науковця, кандидата технічних наук, експерта у галузі управління природоохоронною діяльністю, екологічної політики та моніторингу стану та якості довкілля

 

Максим Сорока

Чому, на вашу думку, так сильно, вперше за 50 років, піднявся рівень води в Дніпрі? Які фактори вплинули? Тим більше, що повінь на Полтавщині не  прогнозували

— Не варто плутати питання рівня води у водосховищі (на каскаді) та загальний стік води. Тому, що це не вперше за 50 років у нас такі повені та рясні дощі. Нещодавно я вашій колезі-журналістці наводив як приклад одну зі свіжих монографій на цю тему. Для каскаду верхнього Дніпра весняні розливи та повені — це типова справа. Кожні 8-15 років в Україні через збіг гідрометеорологічних чинників ми маємо «велику воду» у Дніпрі. Тому без паніки. Це нормальне явище, це вже було. Люди просто забули. Ситуацію потрібно розділяти на причинами та наслідками у різних частинах каскаду річки Дніпро. 

Зосередьмося на Кременчуці. 

— За прогнозами січня, у лютому повені не очікували, це правда. Прогноз був оновлений на початку березня, а потім екстрено оновлений у кінці березня. Причина — ускладнення метеорологічних умов. Територією верхнього та середнього каскаду Дніпра на початку березня пройшли дощі та сніг, а потім за ними ще дощі, а потім дощі — які очікували у травні. От ми й маємо — ця весна принесла «велику воду» у водозбірний басейн. І це не тільки територія України, водозабірний басейн верхнього Дніпра розташований і на території Білорусі, і на болотах Росії. Тож така рясна кількість опадів запустила ланцюгову реакцію у всьому басейні Дніпра. «Велика вода», яка заповнює верхній каскад, починає рух до середнього каскаду і далі. 

«Ми всі помремо» — це не той випадок

Чи припускаєтеся ви думки, що держструктури «Укргідроенерго», до складу якої входять усі українські ГЕС, свідомо збільшили пропуск води з певною метою?

— Так. Авжеж, з початку квітня «Укргідроенерго» збільшило скид та перекид води з верхніх водосховищ до нижніх. Проте це підкреслюю, що це штатна технологічна ситуація. Тут з нами злий жарт зіграла наша спроба накопичити воду для компенсації дебільних дій окупантів у Каховському водосховищі. Впродовж останніх шести місяців у верхньому та середньому каскаді ми накопичували воду, щоб у випадку абсолютно шизоїдних дій росіян ми змогли компенсувати та дозаповнити Каховське водосховище. Тому у водосховищах на початок березня (перед початком ускладнення гідрометеорологічних умов) і без того був високий рівень води. Однак щойно метеорологи оновили прогноз — «Укргідроенерго» почало поступово спускати воду, аби вирівняти надходження води з верхнього каскаду. Проте це неможливо зробити швидко. Якщо дуже швидко почати спускати та перекидати воду,  то ти підтоплюєш території нижче від греблі.

Як ви ставитеся до «конспірологічних теорій», якими рясніють соцмережі?

— Я знаю про конспірологію та інші дебільні теорії змов. Мій фаворит зараз — що білоруси та Лукашенко спеціально нас топлять. Це повний маразм. «Укргідроенерго» та водні господарства спеціально збільшили пропуск води, аби дати можливість «великій воді» весняної повені пройти територією України. При цьому — ми не повинні залишитися без запасу води для екстреного донаповнення Каховського водосховища.

Офіційно озвучували інформацію про те, що така повінь виникла через те, що у білоруському Гомелі прорвало дамбу… 

— Це правда. Але це вплинуло на заплавні та водно-болотні землі на півночі Україні. Там збереглося багато боліт. Тому екосистема цю воду добре збалансувала. Навіть якби вся їх білоруська вода зійшла, це б максимум підняло рівень Київського моря на 30 см. Тому це маячня. Прорвало, так прорвало. Це тільки додало проблем, проте не критично. Зараз причина не в цьому. І «ми всі помремо» — це не той випадок. Люди так жваво та активно реагують, тому що останні 4 роки у нас були посушливими, і всі відвикли від таких природних явищ. Але є і ще одна причина люди будують всюди, де хочуть, нехтуючи вимогами Водного кодексу. 

«Повінь, можливо, змусить  людей звернути на водну проблему увагу»

Як цьогорічна повінь вплине на екосистему? 

— Ця повінь не несе глобального екологічного впливу на екосистему. Я вважаю, що від цього є навіть позитивний вплив. Нещодавно з колегами обговорювали це питання, і ми зійшлися на думці, що: перше — повінь, можливо, змусить людей звернути на водну проблему увагу; друге — можливо, так всі зрозуміють, що будувати на заплавних та розливних землях та водно-болотних угіддях вчені забороняють не просто так; і третє — це наситить водою багато заплавних земель, які з приходом потепління будуть більш активно розвиватися. В жодному разі ця проблема не містить екологічної загрози, тому що греблі водосховищ працюють штатно, і всі фахівці розуміють, що вони роблять, та як це контролювати. 

Які прогнози по поточній ситуації? Коли спаде рівень води у Дніпрі в районі Кременчука?  Які прогнози на наступні роки — чи чекати повеней ще?

— Прогнозів не люблю їх давати, тим паче Укргідрометцентр  на період воєнного стану не оприлюднює точні дані. Я можу поділитися своєю суб'єктивною думкою та думкою своїх колег. Укргідрометцентр та Єврогідрометцентр оновили минулого тижня прогноз знову. Вони очікують новий фронт зі зливами у першій половині травня. Проте це ж — метеорологія. Може бути, а може і не бути. Ця хвиля повені, на мою думку, у верхньому каскаді Дніпра має стабілізуватися за тиждень, а вирішитися десь за 2 тижні. Середній каскад відповідно +4-6 днів. Нижній каскад відповідно +10-15 днів. Тож мешканці Кременчука будуть бачити наслідки повені ще два тижні. Тому, що середній каскад буде пропускати воду з верхнього каскаду.

Я хочу зауважити, що зараз поширюють необ’єктивні світлини з прибережних водоохоронних смуг — показуючи, як усе затоплене. Люди, що там набудували (як, хто і чому їм дали на це дозвіл — це велике питання) — вони знали, на що погоджуються, будуючи на заплавних землях. Тим паче зараз намагаються тримати рівень підтоплення до 0,5 м — а це не критично. Тому повторюся, що можливо, так люди розуміють, що будувати на заплавних та розливних землях та водно-болотних угіддях вчені та архітектори забороняють не просто так. 

У Кременчуці різко піднявся рівень води у Дніпрі: у чому причина

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: повінь підтоплення екологія
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