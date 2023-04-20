Учасники бойових дій та члени їхніх родин можуть отримати гранти на розвиток власної справи

Також це стосується людей з інвалідністю внаслідок війни
Учасники та учасниці бойових дій, їхні дружини/чоловіки, а також люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати гранти на започаткування або розвиток власної справи. Нещодавно уряд розширив програму безповоротних грантів «єРобота» для ветеранів.
Програма передбачає надання грантів на такі суми:
- до 250 тисяч гривень на власний бізнес може отримати учасник бойових дій та/або особа з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше одного робочого місця;
- до 500 тисяч гривень може отримати дружина або чоловік учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше двох робочих місць (співфінансування за цією програмою таке: 70% надає держава, 30% — власні кошти отримувача);
- до 1 млн гривень може отримати учасник бойових дій та/або особа з інвалідністю внаслідок війни, якщо він до цього вже не менш ніж три роки зареєстрований як ФОП. Головна умова — створення від чотирьох робочих місць, із яких щонайменше два – для ветеранів або людей з інвалідністю внаслідок війни (тут так само співфінансування буде 70% на 30%).
За кошти гранту можна оплатити обладнання, оренду, придбати сировину, необхідні матеріали чи ліцензійне програмне забезпечення, замовити рекламу тощо.
Заявки на гранти подавати необхідно через «Дію» до 23 квітня.
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