Біля зупинки «Водоканал» не розминулися автівки

Сьогодні, 20 квітня, на проспекті Свободи (у районі зупинки «Водоканал») не розминулися автівки ЗАЗ та Volkswagen.
На місці ДТП працює патрульна поліція. Інформації про постраждалих наразі немає.
На цій ділянці дороги рух дещо ускладнений.
У місті дощить. Тож поліція просить водіїв дотримуватися безпечної дистанції, не перевищувати швидкість руху, утриматися від різкого гальмування, порушень правил обгону, маневрування, а пасажирів – бути обережними під час переходу проїжджої частини та не переходити дорогу у невстановлених для цього місцях.
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