Виповнилося 95 років відомому педіатру Феодосію Провізіону. Що він зробив для дитячої медицини Кременчука

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Топ новина, Кременчук, Особистості, Історія Кременчука

Виповнилося 95 років відомому педіатру Феодосію Провізіону. Що він зробив для дитячої медицини Кременчука

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 342

 

Цікавий факт: у студентські роки мріяв стати урологом. А у результаті 38 років очолював Кременчуцьку міську дитячу лікарню

Сьогодні, 24 січня, виповнилося 95 років відомому кременчуцькому педіатру Феодосію Провізіону. Його можна без перебільшення назвати праотцем дитячої медицини нашого міста.

Хто ж такий Феодосій Харитонович Провізіон? І що особливого зробив для Кременчука? Про це читайте далі у нашому матеріалі. У підготовці цього матеріалу ТЪ люб'язно допомогли працівники Кременчуцького краєзнавчого музею, надавши книги Анатолія Сербіна «Когорта заслужених. З добром до людей» та «Почесні громадяни міста Кременчука», укладену Осташком, Лушаковою та Шаблієм.

Ранні роки та навчання

Народився Феодосій Харитонович Провізіон 24 січня 1928 року у селі Оболонь Оболонського району Полтавської області. У 1940 році разом з родиною переїхав до села Сидорівка Зав'яловського району Алтайського краю. У Сидорівці він достроково (бо тривала

Друга світова війна) закінчив семирічку і працював у тракторній бригаді обліковцем-заправником Закладинської МТС Алтайського краю. У зимові місяці працював на лісозаготівлі з постачання кормів тваринництву.

У 1948 році хлопця призвали на військову службу до лав Червоної Армії й направили у Красноярське технічне авіаційне училище. Цей навчальний заклад він закінчив у 1950 році з червоним дипломом за фахом – фотообладнання літаків.

У званні старшого сержанта юнак служив техніком фотообладнання літаків до кінця 1952 року в Ночінському науково-дослідному інституті військово-повітряних сил Радянської Армії. Після демобілізації Феодосій Провізіон повернувся в Україну і приїхав до Кременчука. У нашому місті його життя назавжди пов'язалося з медициною. Спочатку він працював завідувачем господарства першої міської лікарні (завідував складами).

Юнак бажав мати середню освіту, тож у 1955 році закінчив вечірню школу. А далі – навчався у Харківському державному медичному інституті на педіатричному факультеті. Проте під час навчання у нього з'явилося велике бажання стати лікарем-урологом.

Кар'єра та будівництво дитячої лікарні

У 1964 році після закінчення інституту Провізіон отримав призначення до Кременчука. На співбесіді тодішній завідувач міського відділу охорони здоров'я Нагайченко сказав йому:

- Попрацюйте поки що дільничним лікарем дитячої лікарні.

Довелося погодитися. Тож новоспечений медик з 1 серпня 1964 року розпочав працювати дільничним лікарем-педіатром. А невдовзі, 16 жовтня 1965 року, Феодосій Провізіон обійняв посаду головного лікаря Кременчуцької міської дитячої лікарні, яка знаходилася на той час на вулиці 1905 року (нині у тому приміщенні – шкірно-венерологічний диспансер). Це була одноповерхова споруда з пічним опаленням. Дитяча поліклініка №1 розташовувалася у шести кімнатах на вулиці Бутиріна, 6, ще три кімнати займала молочна кухня (пізніше на тому місці побудували тубдиспансер), а поліклініка №2 – у трьох кімнатах житлового будинку м'ясокомбінату.

Феодосій Провізіон поставив перед собою грандіозне завдання – «перевести» лікарню у нове приміщення.

Керівники міста погодилися віддати під стаціонар дитячої лікарні гуртожиток на вулиці Жовтневій (зараз там – Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни). Але не все було так просто – потрібне було рішення Ради Міністрів, яке Провізіону вдалося отримати!

31 грудня 1966 року дитяча лікарня «переселилася» у нове приміщення. Можна було забути про сирість, тісноту та пічне опалення. Вдалося розширити наявні та відкрити нові відділення (два педіатричні та хірургічне на 40 ліжок з 10-ма отоларингологічними ліжками). Загалом кількість ліжок у лікарні за рік зросла з 60 до 140.

Ціною значних зусиль з'являються і приміщення під поліклініки:

  • перший поверх на вулиці Радянській у будинку, який будував річковий порт;
  • перший поверх на вулиці 60 років Жовтня, 26/41 (нині там дитяча стоматполіклініка);
  • третю поліклініку відкрили у селищі Молодіжному на першому поверсі одного з гуртожитків.

За наполяганням Феодосія Провізіона у 1965 році відкрилася також дитяча молочна кухня на 7 тисяч порцій дитячого харчування на добу та 9 роздатних пунктів.

Дитяче населення Кременчука зростало – щорічно народжувалося близько 4 тисяч дітей. У третю міську лікарню перевели дитяче хірургічне відділення, а отоларингологічне – у першу лікарню. Тоді постала необхідність будівництва нової дитячої лікарні. І за це завдання знову взявся Феодосій Провізіон.

Вже у 1971 році стартували проєктні роботи, які тривали до 1975 року. Це був третій в Україні подібний комплекс (у Чернігові – обласна лікарня, у Харкові – інститут охорони материнства та дитинства). Проте будівництво йшло важко, бо у той час будували Олімпійське селище у Москві. Не вистачало коштів, будівельних матеріалів, обладнання, але Провізіон не здавався. Кожного дня, у робочі та вихідні, з ранку до вечора він розв'язував проблеми будівництва.

Комплекс дитячої лікарні був розрахований на 435 ліжок і поліклінічний прийом на 570 відвідувань у 2 зміни. Будівля складалася з головного 6-поверхового корпусу, триповерхових поліклініки й повзункового корпусу, харчоблока потужністю харчування на 500 матерів та дітей. Окремо стояли господарські корпуси (гараж на 12 машин, пральня, котельня). Усі корпуси крім господарського з'єднувалися підземними переходами, а поліклініка та повзунковий – теплими надземними. Також у закладі передбачили приміщення з автономним освітленням та дизель-електростанцією на 30 кВт, куди можна госпіталізувати у випадку непередбачених ситуацій до 100 дорослих і дітей.

Провізіон та молоді спеціалісти Кременчуцької дитячої лікарні, 1999 рік
Провізіон та молоді спеціалісти Кременчуцької дитячої лікарні, 1999 рік

У дитячій лікарні під керівництвом Феодосія Провізіона щорічно впроваджувалися до 15 нових досягнень медицини. Деяких методів лікування не було ще в жодному медичному закладі, наприклад:

  • лікування і діагностика за методом Фоля;
  • лікування ЛОР-органів на апараті МРТ, а неврологічних захворювань – на комп'ютерному медобладнанні;
  • комп'ютерне обладнання для лікування нічного нетримання сечі;
  • голландська імунологічна лабораторія;
  • галокамера для лікування бронхіальної астми.

Феодосій Харитонович нагороджений орденом «Знак пошани» (1986 рік), медалями «Ветеран праці» (1988 рік), «За звитяжну працю» (1970 рік). З 1975 року мав вищу атестаційну категорію з організації охорони здоров'я.

У 1995 році чоловіку надали звання «Заслужений лікар України», а 30 грудня 1997 року рішенням ХХVІІ сесії Кременчуцької міськради – звання «Почесний громадянин Кременчука». Кременчуцьку міську дитячу лікарню він очолював до 2003 року.

Політика та особисте життя

Також Феодосій Провізіон активно займався громадською роботою. 34 роки поспіль, з 1967 року, його обирали депутатом міської ради. Протягом цього періоду він очолював постійні депутатські комісії з питань соціального захисту, охорони здоров'я.

З дружиною Тамарою Іванівною, 1962 рік
З дружиною Тамарою Іванівною, 1962 рік

Феодосій Провізіон – зразковий сім'янин. Разом з дружиною, Тамарою Іванівною, яка до виходу на пенсію працювала начальником відділку зв'язку міського вузла зв'язку, виховали сина – Юрія. Також відомий педіатр має двох онуків.

У 2018 році Феодосій Провізіон видав книги «Родителям о детях», «Молодость и долголетие» та «Об этом должен знать каждый человек», які присвячені проблемам здоров'я і виховання дітей. У них зібрані багаторічні спостереження лікаря щодо профілактики багатьох захворювань та здорового способу життя.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» вітає Феодосія Провізіона з ювілеєм та бажає йому сил, здоров'я, поваги й турботи від рідних, гарного настрою!

5
Автор: Катерина Турубара
Теги: педіатр ювілей дитяча лікарня лікар
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Історія Кременчука

Інша жінка

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.

Кременчуг и Крюков: 200 лет вместе!

Як у Кременчуці шили білизну для військових під час Першої світової війни

Знайшли невідому картину Куруківської битви

Просто космос: секретные разработки и история кременчугских заводов

Які таємниці зберігає банк на площі Перемоги у Кременчуці

Схожі матеріали:



Свіжий випуск

№ 2 від 12 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

Всі pdf

Вверх