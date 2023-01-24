Виповнилося 95 років відомому педіатру Феодосію Провізіону. Що він зробив для дитячої медицини Кременчука

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Сьогодні, 24 січня, виповнилося 95 років відомому кременчуцькому педіатру Феодосію Провізіону. Його можна без перебільшення назвати праотцем дитячої медицини нашого міста.

Хто ж такий Феодосій Харитонович Провізіон? І що особливого зробив для Кременчука? Про це читайте далі у нашому матеріалі. У підготовці цього матеріалу ТЪ люб'язно допомогли працівники Кременчуцького краєзнавчого музею, надавши книги Анатолія Сербіна «Когорта заслужених. З добром до людей» та «Почесні громадяни міста Кременчука», укладену Осташком, Лушаковою та Шаблієм.

Ранні роки та навчання

Народився Феодосій Харитонович Провізіон 24 січня 1928 року у селі Оболонь Оболонського району Полтавської області. У 1940 році разом з родиною переїхав до села Сидорівка Зав'яловського району Алтайського краю. У Сидорівці він достроково (бо тривала

Друга світова війна) закінчив семирічку і працював у тракторній бригаді обліковцем-заправником Закладинської МТС Алтайського краю. У зимові місяці працював на лісозаготівлі з постачання кормів тваринництву.

У 1948 році хлопця призвали на військову службу до лав Червоної Армії й направили у Красноярське технічне авіаційне училище. Цей навчальний заклад він закінчив у 1950 році з червоним дипломом за фахом – фотообладнання літаків.

У званні старшого сержанта юнак служив техніком фотообладнання літаків до кінця 1952 року в Ночінському науково-дослідному інституті військово-повітряних сил Радянської Армії. Після демобілізації Феодосій Провізіон повернувся в Україну і приїхав до Кременчука. У нашому місті його життя назавжди пов'язалося з медициною. Спочатку він працював завідувачем господарства першої міської лікарні (завідував складами).

Юнак бажав мати середню освіту, тож у 1955 році закінчив вечірню школу. А далі – навчався у Харківському державному медичному інституті на педіатричному факультеті. Проте під час навчання у нього з'явилося велике бажання стати лікарем-урологом.

Кар'єра та будівництво дитячої лікарні

У 1964 році після закінчення інституту Провізіон отримав призначення до Кременчука. На співбесіді тодішній завідувач міського відділу охорони здоров'я Нагайченко сказав йому:

- Попрацюйте поки що дільничним лікарем дитячої лікарні.

Довелося погодитися. Тож новоспечений медик з 1 серпня 1964 року розпочав працювати дільничним лікарем-педіатром. А невдовзі, 16 жовтня 1965 року, Феодосій Провізіон обійняв посаду головного лікаря Кременчуцької міської дитячої лікарні, яка знаходилася на той час на вулиці 1905 року (нині у тому приміщенні – шкірно-венерологічний диспансер). Це була одноповерхова споруда з пічним опаленням. Дитяча поліклініка №1 розташовувалася у шести кімнатах на вулиці Бутиріна, 6, ще три кімнати займала молочна кухня (пізніше на тому місці побудували тубдиспансер), а поліклініка №2 – у трьох кімнатах житлового будинку м'ясокомбінату.

Феодосій Провізіон поставив перед собою грандіозне завдання – «перевести» лікарню у нове приміщення.

Керівники міста погодилися віддати під стаціонар дитячої лікарні гуртожиток на вулиці Жовтневій (зараз там – Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни). Але не все було так просто – потрібне було рішення Ради Міністрів, яке Провізіону вдалося отримати!

31 грудня 1966 року дитяча лікарня «переселилася» у нове приміщення. Можна було забути про сирість, тісноту та пічне опалення. Вдалося розширити наявні та відкрити нові відділення (два педіатричні та хірургічне на 40 ліжок з 10-ма отоларингологічними ліжками). Загалом кількість ліжок у лікарні за рік зросла з 60 до 140.

Ціною значних зусиль з'являються і приміщення під поліклініки:

перший поверх на вулиці Радянській у будинку, який будував річковий порт;

перший поверх на вулиці 60 років Жовтня, 26/41 (нині там дитяча стоматполіклініка);

третю поліклініку відкрили у селищі Молодіжному на першому поверсі одного з гуртожитків.

За наполяганням Феодосія Провізіона у 1965 році відкрилася також дитяча молочна кухня на 7 тисяч порцій дитячого харчування на добу та 9 роздатних пунктів.

Дитяче населення Кременчука зростало – щорічно народжувалося близько 4 тисяч дітей. У третю міську лікарню перевели дитяче хірургічне відділення, а отоларингологічне – у першу лікарню. Тоді постала необхідність будівництва нової дитячої лікарні. І за це завдання знову взявся Феодосій Провізіон.

Вже у 1971 році стартували проєктні роботи, які тривали до 1975 року. Це був третій в Україні подібний комплекс (у Чернігові – обласна лікарня, у Харкові – інститут охорони материнства та дитинства). Проте будівництво йшло важко, бо у той час будували Олімпійське селище у Москві. Не вистачало коштів, будівельних матеріалів, обладнання, але Провізіон не здавався. Кожного дня, у робочі та вихідні, з ранку до вечора він розв'язував проблеми будівництва.

Комплекс дитячої лікарні був розрахований на 435 ліжок і поліклінічний прийом на 570 відвідувань у 2 зміни. Будівля складалася з головного 6-поверхового корпусу, триповерхових поліклініки й повзункового корпусу, харчоблока потужністю харчування на 500 матерів та дітей. Окремо стояли господарські корпуси (гараж на 12 машин, пральня, котельня). Усі корпуси крім господарського з'єднувалися підземними переходами, а поліклініка та повзунковий – теплими надземними. Також у закладі передбачили приміщення з автономним освітленням та дизель-електростанцією на 30 кВт, куди можна госпіталізувати у випадку непередбачених ситуацій до 100 дорослих і дітей.

Провізіон та молоді спеціалісти Кременчуцької дитячої лікарні, 1999 рік

У дитячій лікарні під керівництвом Феодосія Провізіона щорічно впроваджувалися до 15 нових досягнень медицини. Деяких методів лікування не було ще в жодному медичному закладі, наприклад:

лікування і діагностика за методом Фоля;

лікування ЛОР-органів на апараті МРТ, а неврологічних захворювань – на комп'ютерному медобладнанні;

комп'ютерне обладнання для лікування нічного нетримання сечі;

голландська імунологічна лабораторія;

галокамера для лікування бронхіальної астми.

Феодосій Харитонович нагороджений орденом «Знак пошани» (1986 рік), медалями «Ветеран праці» (1988 рік), «За звитяжну працю» (1970 рік). З 1975 року мав вищу атестаційну категорію з організації охорони здоров'я.

У 1995 році чоловіку надали звання «Заслужений лікар України», а 30 грудня 1997 року рішенням ХХVІІ сесії Кременчуцької міськради – звання «Почесний громадянин Кременчука». Кременчуцьку міську дитячу лікарню він очолював до 2003 року.

Політика та особисте життя

Також Феодосій Провізіон активно займався громадською роботою. 34 роки поспіль, з 1967 року, його обирали депутатом міської ради. Протягом цього періоду він очолював постійні депутатські комісії з питань соціального захисту, охорони здоров'я.

З дружиною Тамарою Іванівною, 1962 рік

Феодосій Провізіон – зразковий сім'янин. Разом з дружиною, Тамарою Іванівною, яка до виходу на пенсію працювала начальником відділку зв'язку міського вузла зв'язку, виховали сина – Юрія. Також відомий педіатр має двох онуків.

У 2018 році Феодосій Провізіон видав книги «Родителям о детях», «Молодость и долголетие» та «Об этом должен знать каждый человек», які присвячені проблемам здоров'я і виховання дітей. У них зібрані багаторічні спостереження лікаря щодо профілактики багатьох захворювань та здорового способу життя.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» вітає Феодосія Провізіона з ювілеєм та бажає йому сил, здоров'я, поваги й турботи від рідних, гарного настрою!