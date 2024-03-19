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Кременчук, Спорт

Вихованець ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів виборов золоту медаль на Чемпіонаті Європи зі стрільби

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 171 Партнерський проєкт

Цей вид спорту стає дедалі популярнішим серед дівчат, бо серед «гвинтівочників» на цьому чемпіонаті нараховувалось 89 дівчат, а хлопців — 51

Вихованець ДЮСШ № 1 міста Горішні Плавні Тимур Підгорний у складі збірної команди України виборов дві золоті медалі в командному заліку зі стрільби з пневматичного пістолета на чемпіонаті Європи серед юніорів в Угорщині. Разом зі спортсменом із Горішніх Плавнів виступили два представники Дніпропетровщини.

«Золото» чемпіонату Європи серед юніорів в угорському місті Дьйор у складі української збірної разом із Тимуром Підгорним здобули Максим Гимон та Іван Мартинов із Дніпропетровської області. Категорія — стрільба з пневматичного пістолета на 10 м. Команда українських стрілків перемогла, набравши 1706 очок. Срібними призерами стали представники Румунії — 1700 очок, «бронза» — у суперників з Азербайджану (1695 очок).

«Ці хлопці увійшли до трійки лідерів чемпіонату України та пройшли відбір на міжнародні старти», — зазначив тренер ДЮСШ № 1 Віктор Недбайло, який тренує Тимура Підгорного близько п’яти років. Тренер вважає, що «в умовах змагань Тимуру вдається відпрацюва­ти добре завдяки його захопленню екстремальними видами спорту».

Вихованців ДЮСШ № 1 Тимура Підгорного та Софію Михайлюк в Угорщині супроводжувала тренерка Альона Федорова.

«Команді дівчат, до складу якої ввійшла Софія, не вистачило одного очка, що дуже прикро. Вони посіли п’яте місце, а треба було увійти до четвірки, але ж і конкуренція у дівчат була більша, ніж у хлопців, — підкреслила Альона Федорова. — У хлопців у різних стартах було 11-13 команд, а у дівчат у тому старті, де посіли п’яте місце — 19».

Як зауважила тренерка, цей вид спорту стає дедалі популярнішим серед дівчат, бо серед «гвинтівочників» на цьому чемпіонаті нараховувалось 89 дівчат, а хлопців — 51.

«Що стосується Тимура, то йому не вистачило буквально пару очок до потрапляння у фінал в особистому старті. Пощастило в командному, тому не без участі горішньоплавнівського спортсмена Україна перемогла в загальнокомандному старті», — наголосила Альона Федорова.

Наступним міжнародним стартом для Тимура Підгорного та Софії Михайлюк стане Юнацька ліга Європи серед спортсменів 2006 року народження та молодших, проведення якої планується в Хорватії в квітні. До того часу в Україні також заплановані два чемпіонати національного рівня.

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Автор: Аліса Котова Джерело фото: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні ДЮСШ № 1
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