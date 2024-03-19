Вихованець ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів виборов золоту медаль на Чемпіонаті Європи зі стрільби

Цей вид спорту стає дедалі популярнішим серед дівчат, бо серед «гвинтівочників» на цьому чемпіонаті нараховувалось 89 дівчат, а хлопців — 51
Вихованець ДЮСШ № 1 міста Горішні Плавні Тимур Підгорний у складі збірної команди України виборов дві золоті медалі в командному заліку зі стрільби з пневматичного пістолета на чемпіонаті Європи серед юніорів в Угорщині. Разом зі спортсменом із Горішніх Плавнів виступили два представники Дніпропетровщини.
«Золото» чемпіонату Європи серед юніорів в угорському місті Дьйор у складі української збірної разом із Тимуром Підгорним здобули Максим Гимон та Іван Мартинов із Дніпропетровської області. Категорія — стрільба з пневматичного пістолета на 10 м. Команда українських стрілків перемогла, набравши 1706 очок. Срібними призерами стали представники Румунії — 1700 очок, «бронза» — у суперників з Азербайджану (1695 очок).
Вихованців ДЮСШ № 1 Тимура Підгорного та Софію Михайлюк в Угорщині супроводжувала тренерка Альона Федорова.
Як зауважила тренерка, цей вид спорту стає дедалі популярнішим серед дівчат, бо серед «гвинтівочників» на цьому чемпіонаті нараховувалось 89 дівчат, а хлопців — 51.
Наступним міжнародним стартом для Тимура Підгорного та Софії Михайлюк стане Юнацька ліга Європи серед спортсменів 2006 року народження та молодших, проведення якої планується в Хорватії в квітні. До того часу в Україні також заплановані два чемпіонати національного рівня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.