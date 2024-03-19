«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Володимир Нагорний

Прощання із загиблим військовим відбудеться завтра, 20 березня
На російсько-українській війні загинув військовий із Кременчука Володимир Нагорний. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
До лав Збройних сил України Володимир вступив торік — 13 червня 2023 року.
Загинув військовослужбовець 11 березня 2024 року поблизу села Пречистівка Вугледарської громади на Донеччині.
У полеглого воїна залишилися батьки, дружина та донька.
Прощання та поховання Володимира Нагорного відбудеться завтра, 20 березня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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