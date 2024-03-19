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«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Володимир Нагорний

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 531

 

Прощання із загиблим військовим відбудеться завтра, 20 березня

На російсько-українській війні загинув військовий із Кременчука Володимир Нагорний. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

До лав Збройних сил України Володимир вступив торік — 13 червня 2023 року.

Загинув військовослужбовець 11 березня 2024 року поблизу села Пречистівка Вугледарської громади на Донеччині.

У полеглого воїна залишилися батьки, дружина та донька.

Прощання та поховання Володимира Нагорного відбудеться завтра, 20 березня:

  • 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
  • 12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  • 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук війна військовий загиблий воїни світла Прощання поховання
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