Внесок Ferrexpo в економіку України в 2022 році склав 0,7%

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 141 Новини компаній

Ferrexpo залишається базою української економіки, попри війну. У 2022 р. Група створила $0,5 млрд валового внутрішнього продукту (ВВП) або 0,7%, з ланцюгами постачань включно, відповідно до розрахунків GMK Center, що містяться у дослідженні «Відданість Україні». Це дослідження демонструє внесок Ferrexpo у соціально-економічний розвиток України у 2007-2022 рр.

Напряму Ferrexpo створила 0,33% ВВП. Разом з тим, Група забезпечила 0,35% ВВП в інших секторах, як великий споживач товарів та послуг і великий роботодавець. Це є непрямим і опосередкованим внеском і частиною сукупного внеску.

Діяльність Ferrexpo має вирішальне значення для добробуту Полтавщини. Від Групи залежить понад 20% валового регіонального продукту (ВРП) області.

Ferrexpo робить значний внесок в українську економіку через податки та рентні платежі як на національному, так і на регіональному рівнях. Група забезпечила 64% податкових надходжень до бюджету Горішніх Плавнів, де розташовані основні виробничі активи Ferrexpo.

Від IPO й до 2022 р. частка Ferrexpo в українській економіці зросла в 1,9 раза. Це відображає масштабні інвестиції Групи та їхній позитивний вплив на місцеву та національну економіку. За 16 років з моменту IPO Група інвестувала в Україну $3,3 млрд. Ferrexpo є одним із найбільших інвесторів в економіку України із середньою часткою 2,5% у загальній сумі капітальних інвестицій промисловості у 2007–2022 рр.

Також, частка Ferrexpo в експорті товарів з України у 2022 р. збереглась на середньому рівні за останні 10 років — 2,1%, попри падіння обсягів виробництва та цін на залізорудну продукцію.