У Полтаві чоловік вкрав телефон у підлітка

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0

17 березня близько 15.00 у Полтаві на вулиці 23 вересня поблизу одного з торговельних центрів невідомий чоловік вкрав у 13-річного хлопця мобільний телефон. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, крадій втік з місця події, але того ж дня поліція його затримала. Злодієм виявився 26-річний місцевий мешканець, який раніше уже мав проблеми з законом.

— Йому повідомлено про підозру у грабежі та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, — говорить Петро Скічко, начальник Полтавського районного управління поліції.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Крадієві загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві на вокзалі чоловік із Закарпаття пограбував жінку.