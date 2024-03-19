У Полтаві чоловік вкрав телефон у підлітка

17 березня близько 15.00 у Полтаві на вулиці 23 вересня поблизу одного з торговельних центрів невідомий чоловік вкрав у 13-річного хлопця мобільний телефон. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За інформацією правоохоронців, крадій втік з місця події, але того ж дня поліція його затримала. Злодієм виявився 26-річний місцевий мешканець, який раніше уже мав проблеми з законом.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Крадієві загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві на вокзалі чоловік із Закарпаття пограбував жінку.
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