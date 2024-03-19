Вперше у 35: переселенець з Кременчуччини отримав паспорт громадянина України

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 115 Коментарів: 1

Переселенець з Луганщини, який зараз проживає у Кременчуцькому районі, вперше отримав паспорт громадянина України у 35 років. Про це йдеться у матеріалі Суспільного.

Зібрати усі необхідні документи та оформити паспорт чоловікові допомогли у благодійній організації «Право на захист». Історією із журналістами поділилася адвокатка фонду Вікторія Шарова.

За її словами, у 35-річного чоловіка ніколи не було ніякого паспорта. Тож він звернувся до фахівців за допомогою. Спочатку працівники благодійного фонду підтвердили факт, що чоловік дійсно проживає на території України, а далі почали збирати усі дані про нього із 1991 року.

— Чоловік проживав у Луганській області. Потім в Сєвєродонецьку. У нас є офіс фонду в Донецькій області. Він туди за допомогою звернувся ще 2021 року. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він евакуювався на Полтавщину у село Солониця Кременчуцького району. Потім він ще раз звернувся до нас, і ми почали роботу.

Адвокатка говорить: у 16 років чоловік не оформив паспорт у зв’язку із сімейними обставинами — батьки у нього роми, мали складне життя. Чоловік із братом рано почав працювати в полі, тож було не до документів.

— Він дуже гарний тракторист, майстер своєї справи. А коли після 16 років ти звертаєшся за виготовленням паспорта, стикаєшся із низкою проблем. У тому числі і бюрократичних. Грошей на платного адвоката немає. Через відсутність паспорта деякі документи не можеш зробити. А отримати достатній юридичний супровід, щоб отримати паспорт, у нього не було можливості, — додає пані Вікторія.

Усі послуги організація надала чоловікові безкоштовно.

За словами Вікторії Шарової, чоловікові відновили свідоцтво про народження та зібрали документи, що підтверджують усю необхідну інформацію про нього — дістали виписку про навчання з евакуйованої школи, підтвердили факт проживання на території України у підлітковому віці й навіть знайшли сусідів чоловіка з тих часів, які це підтвердили.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав про те, як можна відновити втрачений паспорт в умовах повномасштабної війни в Україні.