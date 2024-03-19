Вперше у 35: переселенець з Кременчуччини отримав паспорт громадянина України

Переселенець з Луганщини, який зараз проживає у Кременчуцькому районі, вперше отримав паспорт громадянина України у 35 років. Про це йдеться у матеріалі Суспільного.
Зібрати усі необхідні документи та оформити паспорт чоловікові допомогли у благодійній організації «Право на захист». Історією із журналістами поділилася адвокатка фонду Вікторія Шарова.
За її словами, у 35-річного чоловіка ніколи не було ніякого паспорта. Тож він звернувся до фахівців за допомогою. Спочатку працівники благодійного фонду підтвердили факт, що чоловік дійсно проживає на території України, а далі почали збирати усі дані про нього із 1991 року.
Адвокатка говорить: у 16 років чоловік не оформив паспорт у зв’язку із сімейними обставинами — батьки у нього роми, мали складне життя. Чоловік із братом рано почав працювати в полі, тож було не до документів.
Усі послуги організація надала чоловікові безкоштовно.
За словами Вікторії Шарової, чоловікові відновили свідоцтво про народження та зібрали документи, що підтверджують усю необхідну інформацію про нього — дістали виписку про навчання з евакуйованої школи, підтвердили факт проживання на території України у підлітковому віці й навіть знайшли сусідів чоловіка з тих часів, які це підтвердили.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав про те, як можна відновити втрачений паспорт в умовах повномасштабної війни в Україні.
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