Українських дітей-біженців у Польщі зобов’яжуть навчатися у місцевих школах

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 230

Що про це думає кременчужанка, яка проживає у Польщі разом з сином, дізнавався «Кременчуцький Телеграф»

З 1 вересня всіх українських дітей, які зараз через війну перебувають у Польщі, зобов’яжуть піти до місцевих шкіл. Відповідний законопроєкт готує Міністерство освіти Польщі й він вже на завершальному етапі. Про це пише Радіо Свобода, з посиланням на слова заступниці міністра Йоанни Мухи.

Урядовиця зазначила, «що в Польщі 50-60 тисяч українських дітей не охоплені польською системою освіти».

Попередньо відомо, що для українських дітей у польських школах запровадять спеціальні уроки української мови. Для цього працевлаштують вчителів з України, для них запропонують спрощену процедуру нострифікації дипломів, пише Суспільне.

«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з кременчужанкою, яка нині проживає у Польщі разом з сином.

— Ми ходимо до польської школи. Я не хотіла мучити дитину, щоб він вчився зараз в українській школі. Ми давно планували переїзд у Польщу та йти у тутешній перший клас. Українській мові буду вчити сина сама, коли він досконало вивчить польську, — розповіла Альона.

За словами дівчини, люди які переїхали за кордон з дітьми, мали б давно визначитися, та не навантажувати учнів надмірним навчанням. Так батьки забирають у школяра дитинство, переконує кременчужанка.

— У великих містах є українські школи. У деяких польських школах навіть є класи, в яких навчаються лише українці. У знайомої син ходить у школу в Кракові, там повноцінних 11 українських класів. В іншому місті подружка віддала доньку до 7 класу, в класі лише українці. А молодша донька відвідує третій клас з поляками, — розповідає Альона.

На думку кременчужанки, так польський уряд намагається асимілювати українців у Польщі.

— Є інша ситуація, коли дитина відвідує польську школу, але в кінці року складає атестацію ще й в українській школі. Мабуть, так роблять батьки, які планують повертатися додому, — говорить Альона.

Нагадаємо, Польща, як країна для життя, подобається 84% українців, що виїхали до цієї країни. А на початку минулої осені «Кременчуцький Телеграф» проаналізував, скільки вчителів та вихователів звільнилося та виїхало за кордон з Кременчука протягом великої війни. Також у Кременчуці триває реорганізація закладів освіти, причиною якої керівник Департаменту освіти Геннадій Москалик називає «демографічну яму».