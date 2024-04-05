Українських дітей-біженців у Польщі зобов’яжуть навчатися у місцевих школах

Що про це думає кременчужанка, яка проживає у Польщі разом з сином, дізнавався «Кременчуцький Телеграф»
З 1 вересня всіх українських дітей, які зараз через війну перебувають у Польщі, зобов’яжуть піти до місцевих шкіл. Відповідний законопроєкт готує Міністерство освіти Польщі й він вже на завершальному етапі. Про це пише Радіо Свобода, з посиланням на слова заступниці міністра Йоанни Мухи.
Урядовиця зазначила, «що в Польщі 50-60 тисяч українських дітей не охоплені польською системою освіти».
Попередньо відомо, що для українських дітей у польських школах запровадять спеціальні уроки української мови. Для цього працевлаштують вчителів з України, для них запропонують спрощену процедуру нострифікації дипломів, пише Суспільне.
«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з кременчужанкою, яка нині проживає у Польщі разом з сином.
За словами дівчини, люди які переїхали за кордон з дітьми, мали б давно визначитися, та не навантажувати учнів надмірним навчанням. Так батьки забирають у школяра дитинство, переконує кременчужанка.
На думку кременчужанки, так польський уряд намагається асимілювати українців у Польщі.
Нагадаємо, Польща, як країна для життя, подобається 84% українців, що виїхали до цієї країни. А на початку минулої осені «Кременчуцький Телеграф» проаналізував, скільки вчителів та вихователів звільнилося та виїхало за кордон з Кременчука протягом великої війни. Також у Кременчуці триває реорганізація закладів освіти, причиною якої керівник Департаменту освіти Геннадій Москалик називає «демографічну яму».
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