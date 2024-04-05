«Ви списали щебінь, а його тут немає», — кременчужанка скаржиться на неякісне грейдерування доріг у приватному секторі

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 390

Пані Марина у соцмережах стверджує, що після грейдерування дороги у приватному секторі додалися лише пил та багнюка. На підтвердження своїх слів жінка опублікувала відео

Учора, 4 квітня кременчужанка Марина опублікувала пост та відео на своїй сторінці у Фейсбук. Жінка зазначає, що після грейдерування дороги у приватному секторі не вперше додаються ями та багнюка.

«Восени 2023 мешканці приватного сектору побачили, який ефект від грейдерування — новомодну техніку для цього купили і по приватному сектору запустили! Наче візуально розрівнялося, але за першим дощем через місяць ями збільшилися. А земля втрамбована роками перетворилася у пилюку, а з дощем — у багнюку», — обурюється жінка звертаючись до міських чиновників.

За словами пані Марини, грейдерувати дорогу міська техніка нещодавно заїхала знову.

«Так що ж ви робите? Сьогодні люди поприходили з роботи й «в шоці» — знову «медвежу послугу» зробили. Люди через неміч нашої влади, яка проявилася не у війну, а протягом десяти років вже змирилися. Кожен почав ямки бетоном заливати, хтось щебеню навіз власним коштом біля свого двору, хтось камінців насипав в ями», — пише кременчужанка.