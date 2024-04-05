«Ви списали щебінь, а його тут немає», — кременчужанка скаржиться на неякісне грейдерування доріг у приватному секторі

Пані Марина у соцмережах стверджує, що після грейдерування дороги у приватному секторі додалися лише пил та багнюка. На підтвердження своїх слів жінка опублікувала відео
*Фото ілюстративне
Учора, 4 квітня кременчужанка Марина опублікувала пост та відео на своїй сторінці у Фейсбук. Жінка зазначає, що після грейдерування дороги у приватному секторі не вперше додаються ями та багнюка.
За словами пані Марини, грейдерувати дорогу міська техніка нещодавно заїхала знову.
За словами пані Марини, міська техніка повикорчовувала каміння з ям. Що ж до щебеню, яким мали б проводити грейдерування, його немає, стверджує жінка.
Наостанок кременчужанка звертається до депутатів та міської влади:
Нагадаємо, кременчуцькі патрульні вийдуть на дороги з рулетками, щоб поміряти ями після зими.
Також раніше йшлося, що на ремонт доріг у Кременчуці у 2024 році влада планує витратити 131 млн 762,2 тис. грн.
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