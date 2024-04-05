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Кременчук, Дороги & Дурні

«Ви списали щебінь, а його тут немає», — кременчужанка скаржиться на неякісне грейдерування доріг у приватному секторі

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 390

 

Пані Марина у соцмережах стверджує, що після грейдерування дороги у приватному секторі додалися лише пил та багнюка. На підтвердження своїх слів жінка опублікувала відео

*Фото ілюстративне

Учора, 4 квітня кременчужанка Марина опублікувала пост та відео на своїй сторінці у Фейсбук. Жінка зазначає, що після грейдерування дороги у приватному секторі не вперше додаються ями та багнюка.

«Восени 2023 мешканці приватного сектору побачили, який ефект від грейдерування — новомодну техніку для цього купили і по приватному сектору запустили! Наче візуально розрівнялося, але за першим дощем через місяць ями збільшилися. А земля втрамбована роками перетворилася у пилюку, а з дощем — у багнюку», — обурюється жінка звертаючись до міських чиновників.

За словами пані Марини, грейдерувати дорогу міська техніка нещодавно заїхала знову.

«Так що ж ви робите? Сьогодні люди поприходили з роботи й «в шоці» — знову «медвежу послугу» зробили. Люди через неміч нашої влади, яка проявилася не у війну, а протягом десяти років вже змирилися. Кожен почав ямки бетоном заливати, хтось щебеню навіз власним коштом біля свого двору, хтось камінців насипав в ями», — пише кременчужанка.

За словами пані Марини, міська техніка повикорчовувала каміння з ям. Що ж до щебеню, яким мали б проводити грейдерування, його немає, стверджує жінка.

«І ви ж списали щебінь, я так розумію! Але його не насипали. Де щебінь?» — обурюється у соцмережах жінка», — пише пані Марина.

Наостанок кременчужанка звертається до депутатів та міської влади: 

 «зробіть фінансування виборчих округів справедливим, а не залежним від того, за кого голосували. Краще буде раз на рік робити по одній вуличці асфальту хоча б по 100 метрів! Ніж ось таке кожні пів року розколупувати!» — пише пані Марина.

Нагадаємо, кременчуцькі патрульні вийдуть на дороги з рулетками, щоб поміряти ями після зими.
Також раніше йшлося, що на ремонт доріг у Кременчуці у 2024 році влада планує витратити 131 млн 762,2 тис. грн.


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Автор: Лідія Ярославська Джерело відео: кременчужанка Марина
Теги: грейдер дорога ремонт приватний сектор
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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