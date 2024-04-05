Кременчужан запрошують до картинної галереї на відкриття виставки графіки та живопису

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Кременчужан та гостей міста 5 квітня о 14.00 запрошують відвідати відкриття виставки творчих робіт Любові Єлєсіної, що відбудеться у Картинній галереї Наталії Юзефович. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки галереї.

Любов Єлєсіна — кременчуцька художниця та дизайнерка. Експозицію її персональної виставки складають понад тридцять оригінальних авторських картин, виконаних у техніці живопису та графіки.

Мисткиня є професійною художницею та дизайнеркою інтер'єрів, після навчання працювала художницею-проєктанткою на Кременчуцькому колісному заводі та на заводі «Кредмаш». Також займалася проєктуванням інтер’єру, екстер’єру, ландшафтного дизайну.

В образотворчому напрямку мисткиня малює в техніці олійного та акварельного живопису. Графічні ж роботи жінка створює олівцем, кульковою ручкою, пером.