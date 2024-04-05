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«На щиті» до Кременчуччини повернувся військовий Володимир Таранушич

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Вічна шана загиблому захиснику

Вчора, 4 квітня, у Горішньоплавнівській громаді попрощалися із загиблим на російсько-українській війні воїном Володимиром Таранушичем, який загинув на Харківщині. Поховали захисника України з військовими почестями на сільському кладовищі Дмитрівки.

Народився Володимир Васильович Таранушич 27 вересня 1986 року у Горішніх Плавнях. У 2001 році після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи №6 продовжив навчання у політехнічному технікумі, де здобув кваліфікацію гірничого техніка-електромеханіка. Тривалий час працював на Полтавському та Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах, на промислових підприємствах міста. Одночасно навчався у Кременчуцькому національному університеті, де здобув кваліфікацію інженера-електромеханіка.

Володимир захоплювався футболом, грав у командах рудоуправління та дробарно-збагачувальної фабрики.

18 липня 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну. Після проходження спеціального навчання офіцерів Збройних Сил України отримав звання молодшого лейтенанта. 30 березня 2024 року командир стрілецького взводу молодший лейтенант ЗСУ Володимир Таранушич героїчно загинув у населеному пункті Синьківка Харківської області. 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.



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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Горішні Плавні
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